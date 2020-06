„Domnule Tudorel Toader, vă rog eu mult, dacă tot ne urmăriți, nu mai îmi dați mesaje, că nu o să spun ce îmi spuneți dvs., că nu ați promovat amnistia, grațierea și nu ați promovat dvs. recursul compensatoriu, pentru că nu v-am auzit, în acea perioadă, public sau când ați avut puterea, să vă opuneți.

Din contră, vă băteați cu mâna în piept, cu pumnul în piept, în diverse ședințe de partid, la PSD și la ALDE, în care promiteați marea cu sarea. Vă rog eu frumos, nu mai îmi dați mesaje că nu e frumos!”, i-a transmis Ana Birchall, miercuri seara, în timpul emisiunii de la Realitatea, lui Tudorel Toader.

Mai mult, Birchall i-a amintit lui Tudorel Toader că nu a promovat efectiv măsurile dorite la acel moment de PSD și Liviu Dragnea, a promis că o va face.

Fostul ministru a devoalat o discuție pe care a avut-o cu Tudorel Toader, când i-a predat mandatul, în care i-a cerut să nu pună în aplicare acele măsuri, împotriva justiției, care erau propuse în culisele conducerii PSD.

„A fost o discuție între mine și Tudorel Toader, în care i-am spus să nu-și bată joc de această șansă și de acest mandat. Să nu faceți patru lucruri despre care, am aflat eu, că se discuta în culisele ședințele PSD, iar el efectiv mi-a râs ironic în față.

În replică, Tudorel Toader susține că nu i-ar fi cerut prin SMS Anei Birchall să-și modifice declarațiile despre recursul compensatoriu, dar recunoaște că a trimis mesajul, numai că altul era conținutul.

,Nu o rugam să-și modifice declarațiile, ci să spună adevărul care poate fi verificat. Ministrul Justiției nu a promovat ordonața de urgență pentru amnistie și grațiere, nici pentru modificarea Codului Penal. I-am scris 3 cuvinte: să relateze faptul ăsta pe care-l poate verifica oricine. M-aș bucura dacă adevărul va începe să iasă la suprafață”, a declarat Tudorel Toader.

Reamintim că Tudorel Toader, a vorbit, zilele trecute, despre presiunile pe care liderii PSD le-au făcut asupra sa pentru mutilarea legislaţiei penale. „Acum, cu privire la conţinutul legii, eu aş spune doar aşa. Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori. O dată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate, la vârful vârfului. Eram patru din ţara asta, din care era şi doamna prim-ministru şi ni se cerea să promovez OUG pentru modificarea Codului Penal Procedură Penală.

Cu ce rămăsese de la CCR, inclusiv propunerile plecare de la ministerul Justiţiei în acord cu deciziile Curţii. Şi eu atunci am stat patru ore jumate. Era o zi care veneam din străinătate, eram obosit. Dar era un soi de oboseală care te întăreşte. Patru ore am stat, am ascultat şi argumentul meu a fost forte, să spunem. «Care este urgenţa ca să modifici Codul Penal prin OUG, să reduci termenul de prescripţie?»”, s-a disculpat fostul ministru.