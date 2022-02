Rata inflației a scăpat de sub control. Cîțu: Poate fi diminuată prin stimularea economiei

Liderul PNL, Florin Cîțu a declarat, marți seara, la B1 TV, la emisiunea „Dosar de politician” că atunci când ai o creștere economică poți să ai și locuri de muncă.

„Nimeni nu se aștepta să putem să creștem economia, să avem o scădere a ratei șomajului, pe care am avut-o în 2021, în toată această perioadă, cu pandemie, cu criză economică, cu prețuri la energie mai mari. Nimeni nu crea că multor companii din România o să le rămână capacitate de producție. Am făcut asta și am arătat că se poate face asta investind. Gândiți-vă, aceeași soluție aplicată într-o economie care nu trece prin momente dificile”, a declarat liderul PNL, la B1 TV.

Rata inflației, la cote alarmante

România are însă o mare problemă. Rata inflației este în continuă creștere și se apropie deja de două cifre, fapt care este îngrijorător.

„Bineînțeles, astăzi avem o provocare în față, prețurile, nu doar la energie, toate prețurile. Rata inflației este deja mare, se duce spre două cifre. Dacă depășește 10%, mă îngrijorează, dar aici iarăși trebuie să fim foarte onești și să spunem că atributul controlului dinamicii prețurilor, al inflației, revine 100% Băncii centrale”, a adăugat liderul PNL.

Plafonarea prețurilor nu este o soluție

Rata inflației poate fi diminuată fie prin instrumentele pe care le are la dispoziție Banca Națională a României, fie prin stimularea economiei. Florin Cîțu spune că plafonarea prețurilor nu este o soluție bună în acest scenariu.

„Sunt două variante. Pe de o parte, Banca Centrală, bineînțeles, prin instrumentele pe care le are, și asta este dobânda, prețul banilor, poate ușor, ușor să scumpească prețul banilor, asta este o variantă. Bineînțeles că Guvernul poate să ajute prin două căi – să mențină deficitul bugetar redus sau să îl reducă mai mult; să investească. Prețurile vor scădea în România și vom avea o dinamică scăzută doar atunci când economia se extinde, când ai mai multă competiție. Nu plafonarea prețurilor rezolvă problema prețurilor. Competiția rezolvă problema prețurilor. Dacă vrem să avem prețuri scăzute, trebuie să mergem în direcția inversă, nu spre plafonare, ci spre deschidere a piețelor“, a mai spus Florin Cîțu.