„Se evidenţiază declinul ratei de dobândă la titlurile pe scadenţa 10 ani, spre minimul din noiembrie 2016, în convergenţă cu evoluţiile din SUA şi Germania“, declară expertul, potrivit Ziarului Financiar.

În ultima săptămână au fost raportate mai multe seturi de date privind activitatea economică şi stadiul revenirii economice, printre care faptul că rata anuală a inflaţiei a scăzut la 2,45% în septembrie de la 2,68% în august (lunar, preţurile au scăzut pentru a doua lună la rând, cu -0,14%, scădere datorată scăderii de -0,55% a preţurilor la alimente); că deficitul comercial a crescut cu 5,9% în primele 8 luni, la 11,5 miliarde de euro (importuri -11,2%, exporturi -15,3%), şi cu 1,5 miliarde de euro (+11%) în august 2020 faţă de august 2019; că recuperarea producţiei industriale a încetinit în august (doar +3,9% vs. iulie comparativ cu o creştere medie lunară de 12,4% în lunile mai-iulie) şi că nivelul actual e cu 7% sub cel din februarie; că comenzile noi din industria prelucratoare au scăzut în august cu 11% vs. iulie (semnal negativ) şi că FMI a revizuit în creştere aşteptările pentru România la -4,8% în 2020 (anterior -5%) şi +4,6% în 2021 (vs. +3,9%).

„Evoluţiile de mai sus, care exprimă perspectiva relansării economiei şi menţinerii costurilor de finanţare la un nivel redus pe termen mediu, coroborate cu climatul macro-financiar internaţional au determinat scăderea ratei de dobândă la titlurile de stat pe scadenţa 10 ani cu 0,3% la 3,355%, în zona minimelor din noiembrie 2016 (ajustare cu 23,9% în 2020). Spread-ul de dobândă s-a redus cu 0,6% la 0,84 puncte procentuale, în zona minimelor din iulie 2013″, notează Rădulescu.

În săptămâna precedentă, costurile de finanţare pe termen lung ale statului (rata de dobândă la 10 ani) coborâseră cu 1,2% la 3,365%/an.

Evoluția cursului de schimb

În acelaşi timp, cursul EUR/RON a rămas stabil în ultima săptămână, volatilitatea fiind destul de redusă.

Săptămâna trecută, Ministerul Finanţelor a atras 1,1 mld. lei prin titluri scadente în octombrie 2023, 750 mil. lei prin titluri scadente în martie 2022 şi 339,7 mil. lei prin titluri cu scadenţa în octombrie 2034, la costuri medii anuale de 3,07%, 2,90%, respectiv 3,93%.

Pentru săptămâna aceasta, Ministerul Finanţelor a programat două licitaţii, cu titluri scadente în septembrie 2031 în valoare de 345 mil. lei şi scadente în noiembrie 2024 în valoare de 690 mil. lei.