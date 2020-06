Femeia a confirmat ceea ce a mărturisit Emily Burghelea când și-a anunțat demisia de la Acces Direct. Vecina celor doi a declarat că, înainte de a ajunge în Capitală, bătăile erau la ordinea zilei în familia Vulpiței și a lui Viorel. Ba mai mult, femeia a spus că Veronica a fost bătută, vara fiind nevoită să îmbrace haine lungi care să-i poată acoperi vânătăile cauzate de agresiunile la care era supusă.

Cu toate că Vulpița trecea prin abuzuri greu de imaginat, socrii ei nu au intervenit niciodată pentru a o slava.

„Veronica și Viorel sunt unii dintre cei mai săraci oameni de la noi de aici. Ea a plecat de acasă din cauza sărăciei, mai are doi frați, de-abia aveau ce să pună pe masă. A ajuns în casa lui Viorel când nici măcar 18 ani nu avea. S-a măritat de mică și a făcut ăsta ce a vrut din ea. A bătut-o de multe ori, o fi greșit și ea și l-a înșelat, dar cred că a plecat cu alți bărbați tocmai pentru a scăpa de violențele lui. Nu s-a întâmplat o dată, ci de foarte multe ori. Aici, la noi, toată lumea știe că o bate și îi vorbește și foarte urât.

Era mai tot timpul plină de vânătăi, săraca. Vara se îmbrăca în haine cu mânecă lungă, să nu se vadă. Vecinii știau, au auzit de multe ori scandal la ei în casa. Nici părinții lui Viorel nu o au la suflet, nu au sărit niciodată în apărarea ei. La ea acasă, chiar dacă era mai săracă, era mai liniștită”, a spus vecina celor doi soți, Viorel și Vulpița, pentru Cancan.

Vecina acestora a mai mărturisit că dezvăluirile lui Emily Burghelea au făcut-o să-și amintească de episoadele cumplite pe care le-ar fi văzut în casa Stegarilor. Aceasta a mai spus că soții Stegaru mai sunt căsătoriți deoarece Vulpița nu poate să scape de Viorel.

„Eu cred că nu mai poate scăpa de Viorel și de-asta se complace în situația asta. E încă tânără și nu a ieșit în lume să vadă cum trebuie să se comporte bărbații cu femeile, de-asta acceptă bătaia.

Acum, când am văzut la emisiune că a spus asistenta că e bătută, mi-am amintit de ce se întâmpla aici, în Blăgești, înainte să se mute ei la București. Da, adevărul este la domnișoara Emilia, Veronica era bătută constant de Viorel, înjurată, jignită”, a mai punctat vecina celor doi.

Vulpița, ironii la adresa lui Emily

După scandalul monstru de la Acces Direct, Veronica Stegaru a ajuns să o ia peste picior pe Emily Burghelea, pentru ceea ce a spus fosta asistentă la adresa ei.

Vulpița s-a filmat în pat, în timp ce cântă melodia „Eroina”, plângând fals pe începutul clipului video, însă face aluzie ironică la adresa lui Emily Burghelea. „Hop, hop, eroina meaaaa, mi-ai rănit sentimentele și acum am ajuns eu asistentă”, spune Vulpița, cu zâmbetul pe buze.

Mai mult, cineva o filmează pe Vulpiță în mașină, în timp ce colega ei o întreabă de ce poartă ochelari de soare.

„Eroina meaaa. Port ochelari de soare pentru că sunt bătută”, spune Vulpița.

„De ce purtați ochelari, doamnă?”, se aude vocea reporterului de la Acces Direct, pe fundal, ca o ironie la tot ce se întâmplă.

„Pentru că sunt bătută”, continuă Vulpița.

Un alt martor a vorbit despre bătăile pe care le primește Vukpița

Vloggerița Andra Constantin a făcut dezvăluiri șocante despre relația soților Stegaru. Andra a declarat că Vulpița a contactat-o recent, plângând în hohote, să îi mărturisească faptul că este bătută de soțul.

„Acum o lună am cunoscut-o pe Veronica la magazinul Soniei Trifan, unde am machiat-o. Am avut ocazia să o întâlnesc de două ori. Vineri, 12 iunie, am primit un telefon de la Veronica plângând că este agresată. Mie nu mi-a venit să cred că ei oricum se ceartă non-stop. Și-a apropiat telefonul și mi-a arătat: «Uite, se vede?»

I-am zis că se vede că e puțin umflată. Mi-a arătat mâna și piciorul drept. Nu mi se pare normal. Am rugat-o să tacă pentru că nu știi la nervi cum reacționează omul și unde lovește. Le-am spus jurnaliștilor printr-un mesaj că știm tot și că nu e normal ce se întâmplă. Le-au luat telefoanele. Telefoanele soților Stegaru sunt la jurnaliști și umblă în ele. Le-au închis conturile sau ne-au blocat pe noi. Nu e OK”, a spus vloggerița, în materialul postat pe Youtube.