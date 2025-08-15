International Kasparov, acuzații dure pentru Trump, înainte de întâlnirea cu Putin







Întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin va avea loc vineri seara, în Alaska, în jurul orei 22:00. Summitul este programat la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage și ar putea influența evoluția războiului din Ucraina.

Soarta Ucrainei, invadată de Rusia în februarie 2022, va fi discutată în această seară la summitul din Alaska, unde Trump și Putin se vor întâlni pentru prima dată în ultimii șapte ani. Evenimentul marchează și prima lor întrevedere în cel de-al doilea mandat al liderului de la Casa Albă.

În ultimele zile, mai mulți lideri europeni și-au exprimat temerea că discuțiile ar putea duce la un acord nefavorabil Ucrainei. Aceștia au subliniat că orice înțelegere trebuie să includă participarea directă a Kievului.

Franța, Germania, Italia, Polonia și Finlanda, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis într-o declarație comună un apel către SUA pentru a garanta prezența Ucrainei la masa negocierilor.

În ultimele zile, analiștii și experții în politică externă au încercat să prevadă modul în care va decurge dialogul dintre cei doi lideri. Unii se tem că liderul de la Kremlin ar putea influența poziția lui Trump cu mesaje care să dezavantajeze Ucraina și care ar putea avea un impact major asupra modului în care va fi soluționat conflictul declanșat de Rusia în 2022.

„Această întâlnire se prezintă ca o partidă de şah (...) și ar putea pregăti o a doua întâlnire, dar există 25% şanse ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a spus liderul de la Casa Albă, în zilele premergătoare summit-ului.

„Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte”, a spus Garry Kasparov, sugerând că, în ciuda criticilor pe care Trump i le-a adresat uneori lui Putin, relația dintre cei doi ar putea fi, în realitate, mult mai cordială.

No. In chess, the players are on opposite sides, not the same side. https://t.co/ZGS7F4a0Si — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 15, 2025

Într-un interviu acordat GSP, Kasparov a propus o soluție directă pentru a slăbi puterea Rusiei din Ucraina. Aflat la București pentru un eveniment de șah, el a afirmat că marile democrații au la dispoziție mai multe instrumente, de la sprijin financiar și militar pentru Ucraina, până la măsuri economice.

„Trebuie tăiată finanțarea lui Putin. Banii sunt combustibilul războiului. În loc de anumite pachete de sancțiuni, pur și simplu trebuie oprit comerțul cu petrol al Rusiei! 60% din acesta trece prin Nord, prin apele europene”, a declarat acesta, pentru sursa menționată anterior.