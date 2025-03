Rareș Hopincă taie jumătate din posturile de conducere ale Primăriei Sectorului 2

Prima reformă a administrației publice din București începe în Sectorul 2. Primarul Rareș Hopincă este hotărât să desființeze mai multe instituții din subordinea Consiliului Local. Se răresc șefii Poliției, ai Administrației Domeniului Public și cei de la Taxe și Impozite. Urmează cei de la Serviciile Sociale și cei care se ocupă de evenimente culturale. Cel puțin așa arată primul proiect de reorganizare al unei primării supus dezbaterii publice!

Rareș Hopincă a lansat în dezbatere publică, în premieră pentru București, primul proiect de reorganizare a unei Primării din Capitală. Tradițional, reorganizarea primăriilor se face cu scopul de a mulțumi majorități politice, nu ale populației. Se creau funcții, servicii, noi departamente. Totul pentru ca să încapă toată lumea care a lucrat prin campaniile electorale.

În premieră, noul primar al Sectorului 2 a ales spijinul popular, cu un potențial imens de nemulțumire în rândul propriului partid sau al formațiunilor politice aliate.

Primele instituții reformate vor fi Poliția Locală a Sectorului 2, Administrația Domeniului Public și Direcția de Taxe și Impozite Locale. Toate aceste instituții funcționau ca structuri în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Fiecare dintre aceste instituții - la fel ca peste tot, dealtfel - au structuri de conducere destul de generoase, posturile fiind ocupate de cele mai multe ori în urma unor negocieri politice.

Primarul Hopică a ales să desființeze aceste instituții, iar activitățile să fie preluate de aparatul de specialitate al Primăriei.

Când spui Poliție, te gândești la forțe de ordine pe stradă, nu funcționari în birou. La fel și la ADP. Sectorul 2 are nevoie de polițiști pe stradă și în zona școlilor, are nevoie de muncitori care să repare străzi și să întrețină spații verzi, are nevoie de soluții digitale de plată, nu de cozi în fața ghișeelor.