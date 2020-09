Vicepreşedintele PNL a făcut, de asemenea, și un apel către profesori cărora le-a transmis că asemenea medicilor, ei sunt acum pe linia întâi, odată cu începerea anului școlar.

„Eu am fost prin toata tara in campanie si este una dintre intrebarile normale. Le explic ca le-am marit cu 14 la suta, daca PSD voia sa le mareasca, le marea imediat, nu dadea acest termen de un an, iar mai departe le vom mai mari in continuare. O doamna foarte simpatica a zis ca, ok, mai tarziu, dar macar sa le dam un 44%. Romanii sunt mult mai intelepti decat se crede, iar ce s-a intamplat in ultimele luni si vazand ce se intampla la nivel mondial, lumea intelege ca decat sa intram intr-o criza, mai bine o luam pas cu pas. Veti vedea un scor extrem de mare al PNL la alegeri, pentru ca lumea intelege. Daca nu maream deloc, probabil am fi fost taxati. Daca vorbesti cu oamenii, acestia inteleg, nu vor dezechilibre, inteleg ca nu este rea vointa. Eu trebuie sa fiu confundat cu PNL, pentru ca fac parte din PNL si vorbesc despre aceste zece luni de guvernare PNL in toata tara.”, a declarat Rareş Bogdan.

Întrebat despre începutul anului şcolar, europarlamentarul a spus că a optat pentru cursurile desfăşurate în clasă pentru copilul său.

„Eu imi duc copilul la scoala si am optat pentru a face scoala in clasa. In Romania, 73% au optat pentru scoala in clasa, 14% exclusiv online si restul mixt. Responsabilitatea este impartita intre guvern si autoritati locale, este o problema de solidaritate. Copiii trebuie sa inceapa scoala, nu putem rata o generatie. Am vazut tot felul de pozitii ale unor politicieni mai mult sau mai putin umblati la scoala. Eu ii rog pe profesori sa fie atenti, pentru ca provocarile sunt si pentru ei. Cum au fost medicii si politistii in prima linie, acum e randul lor sa fie in prima linie, avem nevoie de ei. Un popor needucat, indobitocit, e mai usor de manipulat.”, a afirmat Bogdan.

În legătură cu dotarea elevilor și cadrelor didactice cu măști de protecție, Rareș Bogdan a spus că acest lucru nu aparține în exclusivitate guvernului.

„Sigur ca e ochestiune care merita discutata. Pentru copiii din familii cu situatie precara ar fi o masura buna. S-au licitat 82.000 de tablete. Sincer, considerati ca copilul dvs are nevoie ca guvernul sa-i asigure masca? Administratia orasului sau a scolii sa gaseasca formulele necesare. S-a cerut mereu autonomie, dar autonomia nu merge intr-o singura directie”, este de părere Rareş Bogdan.