Rareș Bogdan, speriat că încrederea românilor în UE a scăzut: „Mă sperie pe mine ca om care am o viziune pentru țara asta”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației române din PPE, a venit cu noi precizări legate de următoarea mișcare a României vizavi de aderarea la spațiul Schengen. Acesta a declarat, într-un interviu pentru B1 TV, că este de părere că acest lucru trebuie să ne ambiționeze și a ținut să-i felicite pe români pentru reacția extrem de neașteptată pe care au avut-o, aceea de a boicota Austria.

„Părerea mea este că ceea ce s-a întâmplat la JAI trebuie să ne ambiționeze, trebuie să ne unească. Îi felicit pe români, care au reacționat într-un mod extrem de rar întâlnit în ultimii 30 de ani. Solidaritatea a fost foarte puternică. Acest dosar trebuie dus în continuare, acest proiect trebuie să fie proiectul de țară al anului 2023, dacă se poate a primei jumătăți a lui 2023”, a spus liderul delegație române din PPE.

„România a fost în topul țărilor pro-europene”

„Aici trebuie să fie un proiect pe care să și-l asume clasa politică, putere și opoziție, Președinte, premier, președinții partidelor politice parlamentare, diplomația românească prin reprezentanții săi, pentru că e o chestiune, pe de o parte, de respect și de asumare a prezenței României în spațiul european cu drepturi depline”, a declarat Rareș Bogdan.

„Pentru că vă spun ceva ce mă doare, eu mă uit pe sondaje de opinie de mulți ani, și când eram jurnalist, și acum, și urmăresc trendurile – România a fost în topul țărilor pro-europene în ultimii 10 ani, cu toată retorica uneori internă anti-Bruxelles. România a luat, pe baza apartenenței la Uniunea Europeană, doar din punct de vedere financiar, 72 de miliarde și a plătit 26 de miliarde. Suntem pe un plus real”, a mai prim-vicepreședinte PNL.

„Asta mă sperie pe mine ca om care am o viziune pentru țara asta”

Rareș bogdan susține că argumentele invocate de Austria „sunt false”, iar despre percepția românilor în ceea ce privește Uniunea Europeană, recunoaște că l-a speriat faptul că încrederea cetățenilor în UE a scăzut dramatic, ceea ce, din punctul său de vedere, este un pericol mortal pentru România.

„Eu am văzut percepția și legată de PNL, am văzut percepția legată și de PSD, am văzut percepția legată de Guvern. Normal că le-am văzut toate, m-am uitat pe trei-patru cercetări pe această temă, dar am mai văzut o chestie foarte îngrijorătoare (…). M-a speriat faptul că pentru prima dată într-o cercetare sociologică încrederea românilor în Uniunea Europeană nu a mai sărit de 50%”.

„Acum, pentru prima dată, încrederea în Uniunea Europeană scade sub pragul critic de 50%. Acesta este pericolul mortal pentru România. Asta mă sperie pe mine ca om care am o viziune pentru țara asta, care iubesc țara asta și care îi văd locul exclusiv în Uniunea Europeană”, a conchis Rareș Bogdan.