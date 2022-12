Rareș Bogdan, reacţie furibundă în Parlamentul European: „Cancelarul austriac a lansat al doilea Dictat de la Viena”. Video

Votul Austriei împotriva aderării României la Spaţiul Schengen este dezbătut în Parlamentul European. Rareș Bogdan a criticat în termeni extrem de duri refuzul Austriei, catalogând atitudinea Austriei ca fiind una rasistă, a spus europarlamentarul, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg.

Rareş Bogdan: „Acest vot a umilit Romania și ține ostatici milioane de romani”

Rareş Bogdan: „Excelentele voastre, vin în fața Dvs după ce Austria a dat un vot împotriva Europei. Acest vot a umilit Romania și ține ostatici milioane de romani.

Votul Austriei sfidează articolul 2 al Tratatului UE, care spune că statul de drept este o valoare fundamentală. Ungaria are banii blocați din cauza încălcării statului de drept. Austria nu. Inca nu, desi cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunțată și rasistă.

Votul Austriei sfidează articolul 21 al Tratatului de Funcționare UE, referitor la libera circulație, plus alte 20 de acte normative.

Potrivit acestor acte normative, România are dreptul să i se ridice controalele la frontieră dacă respectă aquisul Schengen.

România a trecut de toate evaluările, a fost ridicat și MCV, au fost vizite suplimentare de evaluare, 22 de experti din 12 tari UE si reprezentanti Frontex si Comisie plus 10 experti olandezi suplimentar. Sunt fapte pe care cancelarul Austriei le ignoră sub pretext că țara mea e permisivă cu migranții. Cancelarul Nehamer a decretat prin blocajul Schenghen al doilea Dictat de la Viena pentru români.

Excelențele voastre, Domnia legii este baza existenței Uniunii Europene! Cer Comisiei și Parlamentului să solicite Curții de Justiție constatarea încălcării, de către Austria, a aquis-ului și să facă demersuri pentru suspendarea dreptului său de vot.

Solicit Parlamentului European sa ceara Consiliului convocarea unei sedinte de urgenta JAI pana la sfarsitul acestui an”, a declarat Rareş Bogdan.

Reacţia europarlamentarului Cristian Terheş

„Este un act de coruptie flagranta. S-a demonstrat ca cancelarul austriac este o marioneta a lui Putin si a intereselor Rusiei care submineaza proiectul european. Romania si Bulgaria aveau dreptul national de a intra in spatiul Schengen, deja de 11 ani Comisia Europeana spune ca Romania indeplineste toate tandardele necesare.

Romania nu este sacul de box al nimanui si nu trebuie sa acceptam ca anumite partide sa caastige puncte in tara lor. E un santaj al Austriei ca sa primeasca un acces mai ieftin la resurse pe care nu le are. Este inacceptabil. Vorbim de solidaritate europeana, dar banca Raiffeisen nu are probleme sa continue sa functioneze in Rusia”, a declarat europarlamentarul Cristian Terheş.

Comisarul Ylva Johansson: „Trebuie să îmi exprim dezamăgirea profundă. Regret că Consiliul nu a luat o decizie pozitivă mai ales că Comisia consideră că România și Bulgaria trebuie să fie membre cu drepturi depline. Pentru a gestiona migrația împreună avem nevoie de România și Bulgaria în Spațiul Schengen, cu toții am pierdut după votul de săptămâna trecută. Există un singur câștigător și acesta trăiește la Kremlin. Aș spune, fără cadouri pentru Putin, chiar dacă este luna cadourilor” a mai tranmis comisarul european pentru migrație.