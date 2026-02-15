Rareș Bogdan, semnal de alarmă: „România repetă erorile din 2010. Creșterea taxelor este o nenorocire care sufocă economia!”

Într-o analiză dură a situației economice actuale publicată pe o rețea de socializare, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan critică strategia guvernului, avertizând că România se îndreaptă spre un blocaj major. Acesta solicită abandonarea măsurilor de inspirație socialistă în favoarea unui model liberal autentic, bazat pe investiții de calibru și stabilitate fiscală. PNL, atât ca partid tardițional liberal, cât și ca membru al Grupului Partidelor Populare Europene, ar trebui să implementeze măsuri de dreapta, măsuri care ar fi menite să permită dezvoltarea economică și nu stagnarea sau recesiunea.

Liderul liberal a taxat reticența Executivului de a vorbi deschis despre dificultățile financiare ale țării.

Rareș Bogdan își exprimă speranța că Ilie Bolojan deține o strategie bine calculată pentru a redresa situația, avertizând că indicatorii economici sunt îngrijorători. Acesta face o paralelă dureroasă cu măsurile de austeritate de acum 15 ani:

„Mă întreb, însă, cum să faci aceleași greșeli și să te aștepți la rezultate diferite? Tăierile și creșterea TVA din 2010, despre care FMI a recunoscut că au fost erori, le repetăm în 2025 și ne felicităm că am salvat economia?”

Europarlamentarul atrage atenția asupra dificultății de a atinge ținta de deficit de 6% în 2026, care ar necesita reduceri de 16 miliarde de lei. „De unde? Bazându-se pe tăieri și creșterea TVA, premierul n-a făcut mare brânză”, declară acesta, criticând sfetnicii care au indicat creșterea taxelor drept soluție.

Analiza liderului PNL vizează și sectoarele cheie, precum cel imobiliar, unde datoriile dezvoltatorilor au ajuns la 35 miliarde lei, iar riscul de insolvență este major. Rareș Bogdan susține că „normalitatea este să ajuți antreprenorii să crească, nu să-i împingi către munca la negru”.

: Facilități fiscale, scăderea costului muncii și reducerea cotelor pentru sectoarele cu efect de multiplicare (construcții, energie). Consecința taxării: „Creșterea taxelor înseamnă nenorocire! Sufoci economia, cea care plătește taxe? Trebuie mai multe firme pe piață, deoarece ele înseamnă concurență, iar de aici scad și prețurile. Elementar!!”

Rareș Bogdan respinge actualul model de guvernare, pe care îl consideră mai degrabă socialist decât liberal, invocând exemple precum Malta, Bulgaria sau Canada, unde deficitul a scăzut fără majorări de taxe.

„Acest model de guvernare nu este liberal, ci mai degrabă socialist. Dar... văd că un cor de lăudători de profesie încearcă să ne convingă că „e bine că e rău”. Oamenii sunt speriați și nu mai văd nici măcar luminița de la capătul tunelului lui Ciorbea!”, afirmă europarlamentarul.

Pentru ieșirea din impas, Rareș Bogdan propune atragerea marilor fonduri de investiții (JP Morgan, Blackrock, Vanguard) și negocieri directe pentru proiecte de infrastructură, energie și agricultură. Totodată, acesta avertizează asupra riscului de a izola România pe scena internațională:

„Pe americani, în loc să îi atragem și să îi curtăm, îi înjurăm și îi sfidăm. Chiar nu se înțelege că Donald Trump și republicanii conduc încă cel puțin 3 ani cea mai mare economie a lumii? România nu își permite să joace astăzi doar cartea parteneriatelor europene.”

În final, europarlamentarul face o analogie medicală sumbră: politica bazată doar pe „cut cost” (tăierea costurilor) fără investiții este ca un bolnav abandonat pe masa de operație. „Noi suntem exact în situația în care ne batem în piept că operația a reușit. Dar dacă bolnavul nu supraviețuiește?”, încheie Rareș Bogdan.