Rareș Bogdan își clarifică situația. Liberalul mai vrea un mandat de europarlamentar

Rareș Bogdan a lămurit speculațiile cu privire la o eventuală candidatură la Primăria Generală a Municipiului București, Politicianul PNL a precizat că dorește să candideze pentru încă un mandat în Parlamentul European.

Rareș Bogdan a ținut să clarifice speculațiile cu privire la intențiile sale politice. El a declarat că nu va candida pentru un mandat de primar general, în București. Sociologul Marius Pieleanu a declarat că europarlamentarul ar fi măsurat pentru candidatură la Primăria Generală.

Politicianul PNL a declarat că nu ia în calcul o carieră în administrația locală, El a spus că dorește să ducă mai departe activitatea din Parlamentul European. El a clarificat speculațiile cu privire la o eventuală candidatură la locale Sociologul Marius Pieleanu a declarat că Rareș Bogdan și Dan Motreanu sunt cei mai bine plasați în măsurătorile sociale la nivelul municipiului București.

„PNL şi PSD nu îl sondează nici pe Dan Motreanu, nici pe mine. Noi dorim să continuăm activitatea la Bruxelles şi la conducerea PNL. Nu intră în intenţiile mele, nici măcar de a intra în sondajele pe care PNL şi PSD le fac. Dacă alte formaţiuni politice au făcut asta, au făcut-o pe propria răspundere. Nu am nici cea mai mică intenţie de a candida la Primăria Bucureşti, sau la vreo primărie de sector, sau de a intra în administraţia publică locală, în acest moment”, a declarat Rareș Bogdan.

Politicianul liberal a declarat că dorește să-și desfășoare activitatea în Parlamentul European. El a apreciat că PNL are alți candidați mai potriviți pentru alegerile locale. Astfel că va alege dintre aceștia pentru a stabili candidatul la București.

„Doresc să continui activitatea de reprezentare a României la nivelul Parlamentului European. Consider că am făcut o treabă bună, sunt în topul celor mai influenți europarlamentari și cu cea mai bună încredere în rândul românilor. Nu văd de ce aș căuta să intru pe o zonă unde sunt oameni dornici sa facă acest lucru. PNL îl are pe Sebastian Burduja, va încerca și alte variante, dar în niciun caz eu sau Dan Motreanu”, a afirmat Rareș Bogdan.