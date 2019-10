De asemenea, Rareş Bogdan a spus că România va fi singura ţară care va mai fi monitorizată de Comisia Europeană.

„Guvernul primește un avertisment foarte ferm din partea Comisiei Europene

Concluzie: România a involuat în privința luptei anticorupție

Concluzia mea: Dăncilă a mințit Comisia Europeană. S-a angajat ceva, a făcut altceva.

Mulțumim PSD pentru imaginea catastrofală făcută României! Mulțumim, Dragnea, Dăncilă, Iordache, Tudorel Toader, Nicolicea, Șerban Nicolae, Codrin, Mitralieră, Tit Brăiloiu, Tăriceanu!! Bulgarii și-au învățat lecția și ne-au luat fața, vom rămâne singura țară sub monitorizare!

Este ca și când ne-ar fi pus camere de supraveghere peste tot, sub suspiciunea că le vom sparge casa și le vom fura banii!

Ce ne cere Uniunea Europeană? Să avem o justiție independentă, care nu poate fi condiționată politic și nu poate fi confiscată de clanurile interlope, prin politicienii pe care-i finanțează!

Fără o justiție surdă la rugăminți, România nu este un stat de drept!! Dacă nu este un stat de drept, există suspiciunea că zecile de miliarde de euro pe care contribuabilii nemți, italieni, etc le trimit aici nu sunt cheltuiți corect! Ce înseamnă lipsa de corectitudine în materie de bani europeni? Înseamnă că riscul ca ei să fie cheltuiți de clanurile interlope este maxim!

Justiția garantează funcționarea statului român pe criterii de competență, iar efectul acestui principiu este ridicarea nivelului de trai!

Justiția independentă este garantul faptului că dacă furi, plătești! Nu asta ne dorim? Ba da!

Fără o justiție independentă, cei care fură nu pot da banii înapoi! Nu asta ne dorim cu toții, confiscarea averilor făcute prin fraudă?? Ba da!

De asta a atacat la baionetă PSD independența justiției: pt. a se asigura că liderii săi pot fura în voie!

Ei bine, a venit Uniunea Europeană și ne-a spus că așa ceva nu se poate! Ne spune de 10 ani, dar PSD se face că nu aude!

Din cauza faptului că PSD refuză să ia mâinile de pe justiție, riscăm să fie înghețate fondurile europene. Riscăm să pierdem dreptul de vot în Consiliul European, adică vom fi făcuți de rușine și nu vom putea participa la decizii cruciale pentru România! Un întreg popor să plătească pentru războiul PSD dus împotriva oamenilor onești??

Nu!! În democrație, hoții stau la pușcărie!”, a scris europarlamentarul, pe pagina sa de Facebook

Te-ar putea interesa și: