Rareș Bogdan, dezvăluiri-bombă despre traseul său politic: „Râdeam de Dragnea, îl tratam cu ironie. Îi voi stinge lumina la birou!”

Cea mai nouă achiziție a PNL, Rareș Bogdan, a dezvăluit care sunt adevăratele motive pentru care s-a lăsat angrenat în lupta politică, dar și care este principalul său adversar. De asemenea, acesta a explicat și de ce a preferat PNL în detrimentul USR.





Capul de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a făcut publice motivele care l-au determinat să facă pasul intrării în politică.

„Picătura chinezească. Când mi s-a propus să candidez, am refuzat. Libertatea unui jurnalist e maximă, cea a unui politician e mai complicată. Mi s-a răspuns „rămâi cum ești”! Atunci am șovăit prima dată. Au început să mă măsoare în sondaje, am cerut și eu măsurători și așa a venit a doua picătură. Descoperi cu plăcere că oamenii au încredere. Ce om nu e gâdilat de informația că e plăcut de public?

Nu a fost o decizie bazată pe orgoliu. Au venit argumentele. Ține cont că discuțiile astea aveau loc în momente tensionate pentru independența justiției, Guvernul Dragnea-Dăncilă era pus la zid, fusese raportul MCV și dezbaterile din Parlamentul European… Cineva din PNL m-a întrebat atunci așa: nu ți-ar plăcea să pledezi cauza țării tale la nivel european?

Și atunci mi-am imaginat cum aș face-o, am adormit ținând un discurs despre locul României în Uniunea Europeană și cei care vor să o poziționeze în trena Moscovei, despre faptul că banii europeni au ridicat enorm câteva orașe, au adus locuri de muncă… a fost frumos discursul, ha-ha….

Apoi, cred că în ianuarie, sau chiar februarie, a venit știrea că doamna Laura Codruța Kovesi se află pe lista scurtă pentru șefia Parchetului UE. Și a venit o nouă picătură de la PNL, care spunea că imaginea României are nevoie de toți soldații care se pot implica.

Tot n-am fost convins… De fapt, crede-mă că nu am fost convins că trebuie să fac asta decât cu câteva ore înainte de anunțul oficial. Să renunț la emisiunea mea, la baricada mea, la invitații mei excepționali… la 15 ani de jurnalism. De cealaltă parte… Partidul Național Liberal, Marea Unire, istoria familiei Brătianu, după care s-ar putea face un film senzațional.”, a declarat Rareș Bogdan.

Potrivit România24, momentul care l-a determinat pe jurnalist să facă pasul spre politică a fost implicarea deputaților PNL în influențarea votului decisiv pentru Kovesi în comisia LIBE.

„La sfârșitul lui februarie, când cei 5 europarlamentari PNL au înfluențat decisiv votul pentru doamna Kovesi în Comisia LIBE. Da! Prima mare victorie a doamnei Kovesi m-a ajutat să mă decid. Am realizat că destinul țării mele, imaginea ei, percepția că România poate contribui semnificativ într-un domeniu major, justiția, pot fi influențate de câteva voci, iar eu aveam o voce puternică.

