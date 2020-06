La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.877 de teste efectuate, iar la ora 15.00 a revenit și a schimbat numărul acestora, raportând 12.236 de teste.

„În completarea informațiilor transmise anterior, Grupul de Comunicare Strategică face următoarele mențiuni: Numărul testelor pentru noul coronavirus realizate până în prezent este de 687.618, respectiv de 12.236 în total față de cele comunicate în 26 iunie a.c.

Actualizarea este necesară în urma comunicării parțiale a numărului de teste realizate la nivelul laboratoarelor din întreaga țară, determinată de procesul de centralizare a informațiilor, precum și a unor deficiențe tehnice existente. Numărul cazurilor depistate pozitiv cu noul coronavirus rămâne de 325 de persoane”, a anunțat Grupul de Comunicare strategică. Această eroare de comunicare a stârnit dezbateri aprinse.

În acest context, europarlamentarul Rareș Bogdan a încercat să explice cum s-a ajuns aici.

„A fost doar o greșeală de comunicare, nu vreau să cred că este altceva. În 15 martie, România testa 500 de persoane în șase centre. Astăzi, România poate testa 11.000 de persoane, iar capacitatea este de până 17.000 pe zi. Nu știu cât am testat astăzi, dar pot să vă spun că ieri 11.700 de persoane. Nu e o chestiune politică, eu vă răspund cu toată simpatia, dar ar trebui să-i întrebați pe domnul Arafat, pe domnul Nelu Tătaru, pe domnul Rafila. Eu am mare încredere în acești oameni, ei ne-au dat sfaturile cele mai bune, ei ne pot lămuri. Eu pot doar să vă spun că a crescut capacitatea de testare în România”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.

Rareș Bogdan: „E ciudat și poți să-ți pui întrebări”

Întrebat dacă mai are încredere în raportările Grupului de Comunicare Strategică, Rareș Bogdan a dat un răspun surprinzător:

„E ciudat, da. Eu am încredere în medici, am încredere în specialiști, am încredere în Raed Arafat, în Alexandru Rafila, în domnul Cercel. E o greșeală, sunt de acord. E ciudat și poți să-ți pui întrebări. Da, pot să spun că nu e în regulă. Cred că a astăzi a fost doar o greșeală de comunicare. Nu vreau să cred că este altceva. Sunt convins că cineva va fi răspunzător pentru asta.

Atunci când faci o greșeală de comunicare, cel mai simplu mod este de a ieși imediat și de a recunoaște. Am greșit, vă rog să ne scuzați, vă rugăm nu considerați că e o mascaradă sau o chestiune voită, e pur și simplu o greșeală de comunicare. Chestiunea asta trebuia făcută, îmi pare rău că nu a fost făcută până la această oră, dar vă asigurăm că decizile luate de colegii mei de la guvernare nu le iau de capul lor sau pe linie politică, le iau stând de vorbă cu specialiștii”.