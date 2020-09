Rareș Bogdan a fost cel care a criticat în anumite momente Guvernul. El a fost întrebat cum vede în contextul actual conducerea României.

„Sunt de acord cu modul în care guvernarea s-a achitat de sarcinile privind gestionarea pandemiei. Eu nu am criticat Guvernul ci comunicarea. S-a gestionat pandemia mai bine decât ar fi reușit oricine. Am cerut să arătați furăciunile care le-ați găsit în companiile naționale, în ministere și în marile companii controlate de PSD, pentru ca lumea să știe de unde plecăm”, a spus Rareș Bogdan.

El spune că nu l-a criticat pe Ludovic Orban ci a atras atenție unor miniștrii să comunice mai mult, să sprijin, sa aduc unele adăugiri: „Presa, știu. Am fost în presă știu cum e. presa a considerat ce am făcut eu e o critică. A fost un ajutor pentru ca colegii mei să nu se sfiască. Eu știu că oamenii uită repede. Ce nenorociri au făcut Dăncilă, Teodorovici, nenorocirile lui Carmen Dan. Asta am spus, daca nu veți arăta, lumea va uita”.

Rareș Bogdan a mai afirmat și că este mulțumit cum a debutat și noul an școlar. Cât despre un război în PNL, despre care se tor vorbește, el a spus că nu există așa ceva și nu există tabere în rândul liberalilor.

Jurnalistul Dan Marinescu l-a întrebat, pe final, pe Rareș Bogdan cum se vede acum România care și-a cam pierdut încrederea în clasa politică.

Răspunsul europarlamentarului a fost și de această dată unul tranșant: „Nu există democrație fără politicieni, fără partide, fără o societate civili. De asta am și intrat în politică. Ca să existe și oameni care spun adevărul chiar și atunci când deranjează”.