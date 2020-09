Europarlamentarul a răspuns la câteva întrebări care fac lumină în privința scrutinului electoral din 27 septembrie.

Astfel, Rareș Bogdan spune că ar fi fost mult mai simplu dacă patyenerii din USR- Plus acceptau în colaiție și PMP. Așa a apărut factorul Traian Băsescu, care are între undeva între 12 și 14 procente, Nicușor Dan este la peste 33, in timp ce Gabriela Firea se afla la un 29-31%.

Liderul liberal nu s-a sfiit, în condițiile date, să spună că în cazul în care coaliția dreptei va pierde Bucureștiul, vina va aparține în exclusivitate triumviratului Barna, Năsui, Voiculescu, care a refuzat cu vehemență o coaliție cu partidul lui Băsescu.

Rareș Bogdan acuză că mult mai bună ar fi fost o alinață cu PMP, partid care a avut o cerere decenta, o singură primărie, grea, a sectorului 3.

„Cei trei sunt vinovați direct în cazul pierderii alegerilor”, a spus tranșant liderul PNL.

Cât despre acuzațiile aduse de PSD la dresa candidatului PNL, Nicușor Dan, de relațiile cu „Câine” căruia i s-a demolat o construcție din Orășelul Copiilor, Rareș Bogdan spune că s-a reușit doar mobilizarea electoratului de drepta. „S-a creat sistemul de victimizare care a făcut ca electoratul să se mobilizeze, fiindcă a înțeles că PSD e în stare de orice. A crescut cu peste 20 de procente. Efectul nu a fost cel scontat. Cu cât ne apropiem de alegeri procentul de nehotărâți scade”, a mai spus el. Pe de altă parte liderul PNL susține că procentul nehotărâților la București este undeva la 18 %.

Rareș Bogdan susține că PSD va câstiga un singur sector, Sectorul 4 și că PNL va obține un scor istoric.

„Sectorul 1, Clotilde Armand, Sectorul 2, USR, Sectorul 3, Negoiță, Sectorul 4, candidatul PSD, Sectorul 5, Băcanu din Partea PNL, cu peste 30% – Florea, Vanghelie, Piedone se canibalizează pe stânga, iar la Sectorul 6, liberalul Ciprian Ciucu va fi câștigător”, a conchis Rareș Bogdan.