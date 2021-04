Rareş Bogdan atacă dur USR PLUS: Să nu vină cu aberația schimbării lui Florin Cîţu. „Cu adevărat trebuie să ne înțelegem şi să fim mai liniștiți. Noi nu avem altă construcţie politică posibilă. Nu vă spun că în seara asta, după şedinţa de coaliţie, va ieşi fum alb. Probabil ambele partide îşi vor menţine poziţiile de forţă.

Nu se pune problema ca Florin Cîţu să plece. Eu voi propune şi un vot de susţinere pentru a se vedea că suntem în jurul lui. Preşedintele Klaus Iohannis se află într-un parteneriat de susţinere cu premierul.

Rareş Bogdan atacă dur USR PLUS

Florin Cîţu ştie perfect relaţii financiare internaţionale şi economie, aşa că nu avem altă variantă mai bună decât el pentru postul de premier. Îi aşteptăm pe cei din USR PLUS să-şi aleagă alt ministru al Sănătăţii. Nu am greşit cu absolut nimic. Suntem responsabili, vrem să guvernăm pentru români. Ce se întâmplă acum în spaţiul public nu ne ajută nici ca ţară, nici ca politică. Îi aştept pe cei din USR PLUS să nu vină cu aberaţia de a schimba premierul. I-aş susţine dacă ar fi de acord să introducem două tururi de scrutin şi alte politici.

Mi-ar fi plăcut să vedem reforma pe care au promis-o s-a făcut. Am văzut o colaborare excelentă a lui Cîţu cu ministrul Transportuilor, cu cel al Cercetării şi cu alţii. Doar la Ministerul Sănătăţii au fost probleme. Cred că trebuie să se termine rapid, pentru că nu dă bine nici la Bruxelles, nici în faţa românilor.

Inclusiv criza din Ucraina şi criza de democraţie din Turcia sunt avantaje extraordinare pentru România. Suntem în al treilea val de Covid-19… Da, am văzut declaraţiile ministrului Drulă (n.r. – a spus despre premier că este un zombie politic) Uneori îşi mai uită ranga în mână (n.r. – referire la demontarea chioşcurilor de la metrou). Cu ranga nu poţi intra într-o casă sau construi un bloc. Sunt convins că-şi lasă ranga la uşă şi ne vom înţelege.

Rareş Bogdan l-ar fi demis mai repede pe Vlad Voiculescu

Prim-ministrul garantează politicile şi nu putem impune ca acesta să nu treacă la schimbarea unui ministru dacă acesta nu implementează politicile. Eu vă spun că nici eu, nici Ludovic Orban nu am fi avut răbdarea lui Florin Cîţu în raport cu Vlad Voiculescu.

PSD a discutat cu USR PLUS! Paul Stănescu şi Marcel Ciolacu şi-au expus strategiile

Poziţia USR PLUS a fost că vor avea o discuţie cu doamna Moldovan şi că îl susţin pe Vlad Voiculescu. După asta a venit acel ordin de noapte… A fost anormal să se afle despre el din presă.

Preşedintele Iohannis este mâhnit şi trist, pentru că doreşte reforme pentru români. Singurul care s-a întâlnit cu preşedintele a fost Dan Barna, joi. Noi, PNL, nu ne-am întâlnit cu preşedintele. Cu toată supărarea lui Vlad, dar declaraţiile lui Vlad la Digi 24… Nu poţi să dai apă la moară cu privire la ascunderea de morţi, să alimentezi toate teoriile conspiraţiei. E a doua oară, prima oară a spus-o Violeta Alexandru.

Este inadmisibil şi nu-l înţeleg pe Vlad. De ce a făcut-o? Iohannis ne-a chemat la consultări în decembrie, aşteaptă ca atunci când pleacă la consultările pentru certificatul verde… Preşedintele a dovedit foarte multă responsabilitate în cei 6 ani. A trebuit să oprească derapaje ale guvernării Dragnea şi Dăncilă. Dânsul nu este preşedinte tătuc, este preşedinte responsabil”, a declarat Rareş Bogdan.

Scandalul din coaliție într-o nouă etapă. Guvernul, precizări despre documentele transmise de Vlad Voiculescu