Rapoarte despre securitatea națională și întâlniri secrete. Australian găsit vinovat într-un caz de spionaj

Un om de afaceri australian a fost găsit vinovat de interferență străină după ce a întocmit mai multe rapoarte pentru două persoane despre care procurorii au susținut că ar fi trebuit să le suspecteze că sunt agenți ai serviciilor de informații chineze, potrivit BBC.

Verdictul a fost pronunțat vineri de Tribunalul Districtual din New South Wales, la Sydney.

Alexander Csergo, în vârstă de 59 de ani, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a furnizat rapoarte privind teme sensibile legate de securitatea națională în perioada în care lucra în Shanghai.

Procurorii au susținut că două persoane, identificate în documentele instanței drept „Ken” și „Evelyn”, i-au oferit bani în schimbul informațiilor. Cazul este unul dintre puținele în care legislația australiană anti-spionaj adoptată în 2018 a fost folosită pentru a obține o condamnare.

Instanța a aflat că Csergo, care conducea o afacere în Shanghai, a fost abordat pentru prima dată în 2021 de o femeie care a afirmat că lucrează pentru un think tank. Aceasta a organizat ulterior o întâlnire între omul de afaceri și doi reprezentanți ai organizației.

Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, femeia i-a spus că „clienții ei erau persoane care aveau afaceri în Australia, Noua Zeelandă și Canada”.

Ulterior, Csergo s-a întâlnit cu cei doi intermediari, identificați drept Ken și Evelyn, pentru a le preda rapoartele. Procurorii au afirmat că întâlnirile aveau loc în cafenele sau restaurante aproape goale, unde documentele erau schimbate în plicuri care conțineau mii de dolari în numerar.

Conform documentelor prezentate în proces, cei doi i-au cerut lui Csergo să elaboreze rapoarte pe baza unei „liste de cumpărături” cu teme specifice.

Lista includea subiecte precum mineritul de litiu, industria minereului de fier, acordul de securitate Aukus și parteneriatul diplomatic Quad.

Această listă a fost descoperită de autorități în 2023, în timpul unei percheziții la sediul lui Csergo din Bondi, după ce acesta s-a întors în Australia. În aceeași perioadă, omul de afaceri a fost arestat.

Procurorii au susținut că, deși informațiile furnizate nu aveau valoare operațională, Csergo ar fi crezut că interlocutorii săi lucrau pentru Ministerul Securității de Stat al Chinei. În opinia lor, el a acționat imprudent în contextul în care activitatea sa ar fi putut sprijini operațiuni de informații.

Anchetatorii au mai afirmat că omul de afaceri considera că este „manipulat ca o posibilă sursă” și că avea o relație colegială cu Ken. Potrivit procurorilor, cei doi au schimbat aproximativ 2.800 de mesaje pe platforma WeChat.

De partea cealaltă, apărarea a susținut că rapoartele realizate de Csergo conțineau exclusiv informații publice. Avocații au afirmat că „singurele înșelăciuni erau plagiatul și includerea unor citate false de la persoane pe care pretindea că le-a intervievat”, printre acestea numărându-se și fostul prim-ministru australian Kevin Rudd.

Csergo nu a depus mărturie în timpul procesului. Totuși, potrivit declarațiilor date poliției, el a spus că a presupus că era supravegheat în timpul șederii sale în China și că rapoartele sale erau bazate pe informații disponibile gratuit pe internet și pe interviuri inventate.

Potrivit autorităților, el este doar al doilea cetățean australian care a fost pus sub acuzare și condamnat în baza acestor legi.

Sentința urmează să fie pronunțată la o dată ulterioară, iar omul de afaceri riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.