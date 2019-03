Lumea muzicii este în doliu. A murit la doar 56 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet

Ranking Roger, celebrul solist al trupei britanice The Beat, a murit la vârsta de 56 de ani, informează BBC. Moartea sa a fost prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul trupei. Muzicianul a luptat până în ultimele momente pentru viața lui, iar familia i-a fost aproape până în ultimele clipe.





Conform sursei citate, în vara anului trecut, cântărețul, pe numele adevărat Roger Charlery, a suferit un atac vascular cerebral, iar surse apropiate acestuia au spus că recent, a fost diagnosticat cu două tumori pe creier și cancer la plămâni.

Charlery și trupa sa, The Beat, au fost pe primele locuri în curentul muzical „two-tone”, care presupunea îmbinarea genului ska cu elementele ale muzicii punk rock și new wave. Cea mai cunoscută piesă a trupei este „Mirror in the Bathroom”, devenită hit în Marea Britanie. Coverul făcut de formație după piesa „Can't Get Used To Losing You", semnată de Andy Williams, a fost folosit drept sample principal în melodia „Hold Up” a cântăreței americane Beyonce.

După destrămarea formației, Ranking Roger a format trupa General Public, care includea membri ai grupurilor Dexys Midnight Runners și The Specials. El a devenit celebru și prin numeroasele concerte susținute alături de Sting.

Fostul său coleg din trupa Special Beat Neville Staple a spus că l-a vizitat pe Charlery în ultimele săptămâni de viață și că a sperat că acesta se va vindeca. Staple a declarat că atât el, cât și restul trupei sale regretă moartea artistului.

Mike Mills, unul dintre membrii fondatori al trupei americane REM, care a cântat în deschidere pentru numeroase concerte susţinute de The Beat, a spus că artistul „a adus multă bucurie în lume”. Trupa reggae britanică The Skints l-a catalogat pe muzician ca fiind o inspirație.

Roger Charlery, devenit cunoscut ca Ranking Roger, și-a început cariera muzicală ca baterist în trupa Dum Dum Boys. El s-a alăturat formației The Beat la sfârșitul anilor 1970. Intrarea lui în formație a fost favorizată de faptul că Dum Dum Boys a cântat în deschiderea concertelor The Beat, dar nu a venit decât după numeroase apariții surpriză la show-urile trupei, în timpul cărora intra pe scenă și cânta pe ritmuri de reggae sau dancehall, o tehnică cunoscută sub numele de „toasting”.

