Ramona Păuleanu este însărcinată, la trei ani de când a născut prematur







Ramona Păuleanu a anunțat cu bucurie că este din nou însărcinată, la trei ani de la nașterea prematură a gemenilor săi. Fosta prezentatoare de la Pro TV este încântată de perspectiva de a deveni mamă din nou.

Ramona Păuleanu, soția celebrului avocat Adrian Cuculis, se pregătește să devină mamă din nou. Cu trei ani în urmă, a adus pe lume prematur doi gemeni, un băiat și o fată.

Ramona Păuleanu a fost prezentă recent în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. În timpul apariției sale, fosta prezentatoare de la Pro TV a purtat un sacou verde, care a evidențiat burtica sa. Anunțul surpriză a venit de la Oana Turcu, soția lui Cristi Brancu, care a confirmat că vedeta este însărcinată. Fericirea este la cote maxime pentru fosta prezentatoare a rubricii meteo de la Știrile Pro TV.

„Ramona este mămică a doi copilași minunați și, însărcinată, în trei luni și jumătate și Doamne ajută să fie bine!”, a spus Oana Turcu în cadrul emisiunii. Imediat, Ramona Păuleanu i-a mulțumit prezentatoarei pentru urări, confirmând astfel sarcina sa.

Prima sarcină a fost dificilă pentru vedeta TV

Ramona Păuleanu a adus pe lume prematur gemeni, o fetiță și un băiețel, la Spitalul Filantropia, când aceștia aveau doar 29 de săptămâni.

Băiețelul a fost diagnosticat cu 16 afecțiuni de către medici și a necesitat intubare timp de șase luni. Cu toate acestea, Luca s-a recuperat complet și acum nu mai întâmpină nicio problemă de sănătate.

„Copilul meu e ca o autostradă. Atâtea fire are în el, atâtea beculeţe aprinse pe lângă el… La ce să mai sper? N-am să uit niciodată cuvintele astea, spuse de o colegă de suferinţă.

O mămică de la Filantropia care își avea, la fel ca mine, bebelușul la terapie intensivă. O alta se ținea de pereți, amețise de durerea de a-și pierde amândoi gemenii. După ce trecuse încă o dată prin asta. Încă o dată! Mi s-a părut de neconceput”, a declarat vedeta TV.

Ramona Păuleanu a făcut dezvăluiri despre problemele fiului său

Recent, Ramona Păuleanu a discutat despre problemele de sănătate ale fiului său și despre operația prin care acesta a trecut.

„Despre ochii lui Luca. Despre dioptrii, ochelari, oftalmologul la care mergem. Acestea sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primesc în privat, așa că încerc să lămuresc câteva aspecte aici. Așadar. Născuți fiind la 29 de săptămâni, inițial, cel mai mare risc era de retinopatie de prematuritate. Risc uriaș, dat fiind vârsta gestațională extrem de mică la care au venit pe lume. Marea surpriză a medicilor a fost că niciunul nu s-a confruntat cu așa ceva, ceea ce înțeleg că e destul de rar. Însă, la Luca, ceea ce a făcut diferența a fost spitalizarea îndelungată și, mai ales, administrarea de oxigen cronic, ventilația mecanică, pentru că poate avea, pe lângă altele, efecte colaterale neurologice și oftalmologice. La el am observat strabismul important abia când am ajuns acasă, în spital fiind tot timpul culcat, în incubator, nu era atât de vizibil. Și au urmat vizitele la doctor, controalele. Au fost stabilite dioptriile și i-am pus imediat ochelari. Nu avea încă un an, așa că i-a primit fără prea mari proteste. Ni s-a spus că îi va purta mult timp înainte, că are și astigmatism și că o să fie nevoie de operație pentru a corecta strabismul.”

Ramona Păuleanu, fostă vedetă de la PRO TV, nu a renunțat și a căutat încă un specialist pentru a-i oferi ajutor fiului ei. Ea a menționat că Luca a reușit să treacă cu succes peste operație, dar speră că nu va fi necesară o altă intervenție.