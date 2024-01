Ramona Bădescu, probleme după naștere. A trăit un adevărat coșmar

Ramona Bădescu a recunoscut că s-a confruntat cu depresia postnatală și că i-a fost greu să depășească acest moment. Actrița a povestit că a cerut ajutorul specialiștilor și că a reușit să treacă peste această perioadă extrem de dificilă. Ea a învățat să își educe voința și mentalitatea pentru a fi un om pozitiv.

Ramona Bădescu, momente de coșmar

„După naștere am avut momente de descurajare, momente de depresie, de neputință chiar, ca orice femeie. Nu contează că am născut la 50 de ani. Și la 50 de ani, și la 20 de ani tot o experiență nouă este, iar meseria de mamă este cea mai grea din lume, din punctul meu de vedere.

După naștere, am avut aceste nesiguranțe și am lucrat foarte mult cu un coach mental, Vasile Păun, o persoană extraordinară, care m-a ajutat și m-a învățat să gândesc pozitiv. Să fiu puternică, să mă montez, să creez forța din interior și să o dau în exterior. Este o cultură care pe vremuri nu exista la noi, nu am avut această metodă de a învăța, de a-ți educa creierul, de a-ți educa voința, de a-ți educa mentalitatea pentru a fi un om pozitiv. Și de aceea eu consider că e bine să împarți pozitivitate și gânduri bune celor din jur”, a declarat Ramona Bădescu, potrivit viva.ro.

Ramona Bădescu s-a întors în lumina reflectoarelor

După patru ani în care a avut grijă de fiul ei, actrița s-a întors în lumina reflectoarelor. Ea a spus că și-a dat silința să fie o mamă model, dar că își dorește să devină și o femeie realizată în meseria ei. Aceasta a mai declarat că actoria a rămas marea ei pasiune.

Vrea să se axeze și pe carieră

„După patru ani în care m-am ocupat de fiul meu, patru ani în care i-am dat exclusivitate fiului meu, în care am cântat pentru el, am dansat pentru el, i-am spus povești, ca să-l adorm, consider că este momentul să mă reîntorc la pasiunea și la viața mea publică.

Bineînțeles, nu pot să spun acum că, după patru ani, atenția mea nu mai este spre Ignacio, dar vreau să mă simt din nou nu numai o mamă bună, nu numai o mamă perfectă, dar și o femeie realizată în meseria ei și în ceea ce a făcut dintotdeauna”, a mai spus Ramona Bădescu.