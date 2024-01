Raluca Turcan crede în steaua lui Nicolae Ciucă: O carte câștigătoare pentru România

Raluca Turcan, la fel ca toți politicienii liberali, trage tare pentru Nicolae Ciucă. Ea și prezintă șeful de partid drept un personaj cu o carieră profesională temeinic construită, cu principii și valori solide. Din punctul ei de vedere, Nicolae Ciucă ar putea fi o carte câștigătoare pentru România.

Cuvinte de laudă mai are, Raluca Turcan, și pentru fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, pe care l-ar dori înapoi în PNL.

Ministra Culturii susține că Nicolae Ciucă ar putea fi o opțiune pentru președinția României, la alegerile din toamnă. În opinia sa, președintele PNL ar avea toate calitățile pentru a ocupa această funcție.

„Nicolae Ciucă este un om cu o carieră profesională foarte temeinic construită. E un om cu valori solide. Din punctul meu de vedere, este un asset pentru politică, iar ca preşedinte de partid, dacă echipa PNL se va mobiliza şi va reuşi să potenţeze valorile pe care le susţine preşedintele partidului, are toate şansele să fie o carte câştigătoare, nu doar pentru PNL, ci şi pentru România”, a spus Raluca Turcan, la Insider politic.

Raluca Turcan crede fiecare membru de partid ar trebui să se unească în jurul strategiei asumate pentru ca partidul să facă o figură frumoasă la alegeri. PNL are nevoie de un scor bun pentru ca militanții săi să nu se demobilizeze înainte de celelalte rânduri de alegeri.

În acest context, Raluca Turcan a vorbit și despre posibilitatea ca Eduard Hellvig să revină în PNL. Ea a evitat să spună dacă acesta ar putea deschide lista candidaților la alegerile europarlamentare. Însă a precizat că Hellvig poate fi un câștig pentru proiectul liberal, dacă va reveni.

„Nu pot să spun dacă-l văd în fruntea listei sau nu, însă Eduard Hellvig este un om care a oferit foarte mult PNL înainte de a fi director SRI, şi, dacă îşi doreşte să revină în PNL, chiar are un loc şi chiar poate să ajute PNL, poate să fie de folos proiectului PNL. Cred în calităţile politice ale domnului Hellvig. Este un om care ar avea un loc binemeritat în PNL, în condiţiile în care îşi doreşte să revină”, a explicat Raluca Turcan.

La fel de evazivă a fost și când a fost întrebată dacă Eduard Hellvig ar fi un bun candidat pentru PNL, la alegerile prezidențiale. Ea a spus că nu este în măsură să se pronunțe pe acest subiect.

Ministra Culturii a comentat, la fel de evaziv și posibilitatea de a-și depune candidatura pentru un loc de europarlamentar. Ea a spus că nu s-a gândit, deocamdată la viitorul său politic, dacă își dorește un loc în Parlamentul European. Raluca Turcan a precizat că a fost prea ocupată cu activitatea de la Ministerul Culturii. Astfel, nu a avut vreme să se mai gândească și la cariera sa politică.

„Mă credeţi că nu am avut timp să mă gândesc la lucrul acesta? Nu am avut timp. Am intrat din plin ca ministru al Culturii şi cert este că trebuie definitivată echipa pentru Parlamentul European. Vom avea discuţii în interiorul partidului, selecţia va fi una transparentă (…) Voi vedea (dacă va candida – n. red.). Chiar nu m-am gândit. Şi sunt foarte sinceră cu dumneavoastră. N-am avut timp să mă gândesc dacă e bine, e rău”, a spus Raluca Turcan.