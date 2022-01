 Rafael Nadal intervine în scandalul momentului. Unde îl trimite pe Novak Djokovic. Atacul este brutal. FOTO

Rafael Nadal nu lasă să treacă pe lângă el scandalul momentului şi intervine într-un mod brutal. Acesta îi reproșează lui Novak Djokovic că nu vrea să se vaccineze, în timp ce campionul de Grand Slam își pledează cauza în instanță – și riscă să fie deportat din Australia.

Rafael Nadal, către rivalul său de moarte: „Vaccinează-te”

Djokovic ar putea fi dat afară din țară săptămâna viitoare, după ce a sosit miercuri noaptea târziu la Melbourne, fără viza potrivită, care a fost respinsă de oficialii forțelor de frontieră din cauza criteriilor sale de scutire.

În timp ce echipa lui Novak Djokovic se pregătea să-și apere cazul la Curtea Federală, Nadal a intrat joi în joc cu o lovitură flagrantă la numărul 1 mondial. Spaniolul se află și el la Melbourne pentru a se pregăti pentru Grand Slam, la doar câteva săptămâni după ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, și a vorbit la o conferință de presă după victoria sa în fața lui Ricardas Berankis.

Rafa pare să se bucure de necazul lui Nole

Rafael Nadal spune că Novak Djokovic nu s-ar afla în situația în care se află acum dacă ar fi fost vaccinat și că ar trebui să trăiască cu „consecințele” alegerilor sale.

„Ceea ce se întâmplă nu este bine pentru nimeni, în opinia mea. Este normal ca oamenii de aici în Australia să fie foarte frustrați de cazul Djokovic, pentru că au trecut prin multe blocaje foarte dure și mulți oameni nu s-au putut întoarce acasă. Cred în ceea ce spun oamenii care știu despre medicină și dacă ei spun că trebuie să ne vaccinăm, trebuie să ne vaccinăm. Am trecut prin COVID. Am fost vaccinat de două ori. Dacă faci asta, nu ai nicio problemă să joci aici. Acesta este singurul lucru clar. Despre restul lucrurilor, nu vreau să-mi dau cu părerea, nu am toată informația”.

Şi continuă: „Singurul lucru clar pentru mine este că dacă ești vaccinat, poți juca la Australian Open și peste tot, iar lumea, în opinia mea, a suferit suficient de mult încât să nu urmeze regulile”, a declarat numărul 6 mondial și rivalul de moarte al lui Djokovic.

Mâncare plină de viermi, focare de Covid și refugiați: hotelul în care este ținut Novak Djokovic, numărul 1 mondial al tenisului

Djokovic va petrece următoarele patru zile închis într-un centru de detenție pentru refugiați, după ce Curtea Federală i-a amânat apelul pentru a fi lăsat să intre în țară până luni.

Hotelul a fost în centrul protestelor privind tratamentul refugiaților, după raportări despre alimente pline cu viermi, focare de Covid și incendii din ultimele luni. În prezent, aproximativ 32 de refugiați și solicitanți de azil sunt reținuți acolo după ce au fost aduși pentru tratament medical din centrele de detenție offshore. Deținuții nu pot părăsi hotelul și nimeni nu are voie să intre sau să iasă, cu excepția personalului.

Nadal admite că îi pare „într-un fel” rău pentru colegul său, dar spune că Djokovic trebuie să suporte consecințelor deciziilor sale: Cred că dacă ar vrea, ar juca fără probleme aici, în Australia, a spus spaniolul.

„El a luat propriile decizii și fiecare este liber să-și ia propriile decizii, dar apoi există câteva consecințe. Nu încurajez pe nimeni, fiecare trebuie să facă ceea ce simte că este bine pentru el, dar există reguli și fără vaccin pot apărea unele necazuri”, a concluzionat Nadal.

Pregătirile pentru Marele Şlem ale lui Nadal au început puternic joi, învingându-l pe lituanianul Berankis în seturi cu 6-2, 7-5, pentru a trece în optimile de finală la Melbourne Summer Set, după un repaus mare, scrie Daily Mail.