Raed Arafat, în război cu familia Aurei Ion. Cine a luat decizia decolării avionului prăbușit în Apuseni. „Să nu se aștepte la tăcere din partea mea!”

Raed Arafat, secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, reacționează după ce familia Aurei Ion, tânăra studentă care a murit în accidentul aviatic din Munții Apuseni, a anunțat că a făcut plângere penală împotriva lui.





„Raed Arafat a fost cel care a dispus intervenția cu aparatul de zbor elicopterul SMURD, aparat ce nu era dotat pentru intervenții în condiții de ceață și pe timp de noapte. Cu toate că, așa cum rezultă din convorbirea telefonică dintre Raed Arafat și operatorul 20 Mureș (fila 15, rândurile 8-13, din vol. 3 de UP) acesta din urmă îl informează pe Arafat despre imposibilitatea elicopterului de a interveni, totuși, Raed Arafat dispune intervenția, deși cunoștea că acest aparat de zbor nu are în dotare funcția de localizare a victimelor şi nici intervenţie în condiţii severe de vreme”, se arată în plângerea depusă de avocat.

Dosarul deschis în urmă cu cinci ani, după prăbușirea avionului, se află la Înalta Curte de Casație și Justiție și în această săptămână urmează să primească soluția finală, de clasare. Raed Arafat crede că acesta este motivul pentru care familia Aurei Ion a recurs la acest gest.

„Momentul este unul important avand in vedere faptul ca urmeaza ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra clasarii dosarului respectiv. Avocata familiei Ion explica de ce ma da in judecata si fara sa am un resentiment fata de familia Ion a caror durere o inteleg, cred ca este momentul sa clarificam cateva aspecte pentru ca nici eu nu pot permite sa fiu terfelit si denigrat continuu de catre persoane care au uitat juramantul si codul lor etic cand au intrat in meseria lor de avocati, folosindu-se de orice ocazie ca sa dea speranta falsa unei familii indurerate si sa le dezinformeze in privinta unor fapte care sunt convins ca ei, ca avocati, le cunosc bine”, a scris, luni seara, Arafat pe contul de Facebook.

Acesta reface filmul evenimentului: „Eu nu eram in tara cand a avut loc tragedia de la Apuseni, eram in deplasare oficiala la Budapesta, fiind anuntat telefonic de profesorul Irinel Popesc cum ca avionul care transporta echipa a cazut. In urma confirmarii acestui fapt de catre insusi dr. Zamfir prin telefon, am alertat telefonic seful IGSU, Ministrul Apararii si seful aviatiei Ministerului Afacerilor Interne si l-am solicitat dr-lui Zamfir sa anunte situatia prin 112. Asta era implicarea mea in tragedia de la Apuseni, ulterior situatia fiind preluata in tara de cei care aveau competenta sa o rezolve”.

Medicul mai arată că decizia decolării unui aparat de zbor aparține în exclusivitate pilotului comandant. „Se spune ca eu as fi dat dispozitie elicopterului SMURD sa caute avionul stiind ca acesta "nu poate zbura pe ceata" si aici trebuie sa clarific faptul ca elicopterul SMURD a fost directionat imediat sa execute misunea de cautare salvare, decoland de la Targu Mures unde existau conditii de zbor, pilotii renuntand la misiune cand s-au apropriat de zona accidentului si au vazut ca vizibilitatea este redusa existand si conditii de givraj, astfel ei au transmis si pilotilor de la Ministerul Apararii Nationale datele despre conditiile ca sa nu mai decoleze dupa ce primisera ordinul de la Ministerul Apararii. Pentru avocata care nu stie, sau se face ca nu stie, elicoptere care sa caute pe ceata in zonele montane, pe vizibilitate zero, nu exista inca nici in Romania si nici in alta parte. Cand conditiile meteo nu permit executarea unei misiuni de cautare salvare pe calea aerului, misiunea de cautare salvare se rezuma la fortele terestre, pur si simplu, ca sa nu avem si alte victime din randul salvatorilor. Faptul ca elicopterul a decolat, avand conditii de zbor, este decizia comandantului si nu a mea. Doar pilotul comandant decide in final daca decoleaza sau nu cand este vorba de conditiile meteo si de vizibilitate”, spune Arafat.

Șeful DSU mai arată că pentru misiunea respectivă SMURD nu a primit nicio solicitare de la Agenția de Transplant. „Avionul cu care a zburat echipa "largita" de prelevare organe a fost al Scolii Superioare de Aviatie, aflat in contract cu Agentia de Transplant. Nu am avut nici o implicare in organziarea si desfasurarea misiunii de transplant iar pentru misiunea respectiva nu s-a primit nici o soloicitare de sprijin de catre Agentia de Transplant. Avionul SMURD achizitionat din 2% era in revizie, lucru care l-am probat prin documentele de comanda a pieselor necesare realizarii reviziei. Cand Agentia de Transplant solicita sprijin, intotdeauna s-a pus la dispozitie mijloc de transport aerian fie prin Ministerul Afacerilor Interne, fie prin Ministerul Apararii Nationale. Pentru misiunea respectiva nu s-a depus nicio cerere de sprijin. Am zis mai sus echipa "largita" pentru ca echipa de prelevare era mai mica decat numarul total de persoane in avion, si in mod deosebit ma refer aici la studenta Aura Ion care nu facea parte din echipa de transplant mergand in calitate de voluntar de buna voie. Responsabilitatea stabilirii echipei si alte aspecte prvind zborul nu se aflau nici atunci si nici acum in responsabilitatea mea. Chiar daca punem elicopter sau avion la dispozitia echipelor de transplant, membri echipei se stabilesc de catre coorodnatorul de transplant si nu de catre transportatorul echipei”, susține fondatorul SMURD.

Raed Arafat explică apoi că avocații nu cunosc sau se prefac că nu cunosc responsabilitățile instituțiilor și încurajează familiile să facă astfel de demersuri pentru a câștiga bani. „Chiar daca as fi fost in tara, repsonsabilitatile mele se rezumau la activitatea de acordare a primului ajutor si asistenta medicala de urgenta si in nici un caz la misiunea de cautare salvare. Eu, la momentul tragediei de la Apuseni, eram secretar de stat la Ministerul Sanatatii si nu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta care a luat fiinta abia in 28 Ianuarie 2014, dupa accidentul de la Apuseni. Deci este hilar ca o avocata nu stie amanunte de baza si indeamna o familie sa ma dea in judecata pentru aspecte de care nu am raspuns. Chiar si daca raspundeam, misiunile de cautare salvare sunt misiuni foarte complexe care nu sunt comparative cu accidentele rutiere la care gasesti masina accidentata pe sosea sau langa sosea. Conditiile in care s-a desfasurat misiunea de cautare salvare in Apuseni erau extrem de dificile fiind noapte, ceata, zapada, munte si padure. Era normal ca operatiunile sa dureze iar chestiunea cu localizarea tot nu era in responsabilitatea mea si nu am sa intru in amanunte aici lasand explicatiile expertilor in doemniul respectiv care pot explica clar ce inseamna localizare prin traingulatie si ce limitari are metoda respectiva. Faptul ca primii sositi la locul cidentului erau localnici este un lucru normal intrucat ISU alerteaza toate comunele si satele din zona in astfel de situatii in vederea inceperii cautarilor de catre cei aflati aproape, pana sosec si echipele sepcializate.

