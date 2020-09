El a răspuns la întrebarea care îi frământă pe toți românii. Șeful DSU a făcut noi precizări despre situația din România, în context epidemiologic. Arafat a fost întrebat la Antena 3 dacă se vor lua măsuri mai dure la noi în țară, în contextul în care numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 ar crește.

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu știm cum va evolua și este posibil la orice moment, dacă evoluția va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenția este să se ia măsuri pe localități, pe zone.

Ne așteptăm la o colaborare cu autoritățile locale mult mai apropiată și mult mai corectă și cu toți care reprezintă autoritățile locale, astfel încât să limităm răspândirea, ca să nu ajungem să restricționăm mai târziu zone mult mai mari“, a precizat Raed Arafat.

De la începutul pandemiei, Raed Arafat a spus că a făcut câteva teste rapide, vreo patru sau cinci, dar nu a făcut niciun test Real Time-PCR, pentru că nu a fost cazul.

„Chiar dacă rezultatul acestor teste rapide este sub semnul întrebării, pentru că poate fi fals negativ sau fals pozitiv, am făcut. Dar n-am avut simptome sau probleme sau febră sau ceva care să mă pună să fac un test PCR.

Sunt momente în care te gândești, fără nicio discuție, la acest lucru, dar când te gândești la acest lucru, automat vezi dacă e real, te testezi, te verifici, verifici temperatura, verifici toate simptomele, verifici dacă într-adevăr este un risc sau nu. E normal că ne temem”, a declarat Raed Arafat, informează Cancan.

Până sâmbătă, în România au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 97.554 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.