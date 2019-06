Trece moțiunea de cenzură? Detalii explozive despre războiul fără precedent din PSD

Jurnalistul Radu Tudor a declarat, potrivit surselor din PSD pe care le are, că moțiunea de cenzură va trece, iar formațiunea politică riscă să scadă sub 20 de procente.





Radu Tudor a declarat că o sursă din interiorul PSD i-ar fi spus că moțiunea de cenzură va trece, iar partidul va obține un scor și mai mic la următoarele alegeri, pe fondul tensiunilor existente la vârful formațiunii politice.

„In furtunoasa sedinta CEX PSD ce are loc acum, demisia din functia de presedinte executiv a lui Paul Stanescu a cutremurat partidul.

Stanescu nu se mai intelege cu Viorica Dancila, despre care surse din partid spun ca a cazut in plasa unor persoane influente din afara partidului. Aceste persoane ar avea, inainte de toate, interese uriase in domeniul afacerilor din zona guvernamentala. Ele sunt si in atentia serviciilor de informatii din aceasta cauza.

Paul Stanescu nu doreste sa faca parte din aceste jocuri sulfuroase si a renuntat la functia de presedinte executiv.

Tensiunile Stanescu-Dancila au la baza si stimularea conflictului din partea unor lideri ai PSD, care spera ca amandoi sa se macine si ei sa vina pe turnanta la conducerea partidului.

O sursa politica influenta din PSD a descris ce se intampla in CEX :

„Este o tentativa de preluare ostila a partidului. Numele sunt cunoscute, interesele lor la fel. Nu mai exista solidaritate la varf. Fiecare viseaza acum sa puna mana pe partid. Daca nu suntem atenti cum gestionam aceasta evolutie post-Dragnea, PSD va face implozie. Motiunea de cenzura va trece si scadem sub 20% in sondaje”.”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

În cadrul CExN al PSD de vineri, Paul Stănescu și-a dat demisia din funcția de președinte executiv interimar al partidului, invocând motive de ordin personal.

„Sunt alături de doamna prim-ministru și președintele interimar al PSD până la viitorul Congres. Am demisionat din motive personale. E posibil la funcția de vicepreședinte, dar în niciun caz la cea de președinte”, a afirmat Paul Stănescu, la finalul ședinței de vineri a Comitetului Executiv al PSD. Evenimentul Zilei a relatat din cursul dimineții situația explozivă din cadrul PSD. Informațiile oferite în exclusivitate de Dan Andronic pot fi citite AICI.

