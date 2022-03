Putin mai primește o lovitură! Dezastru de proporții pentru economia Rusiei. Se retrag pe capete

Mărcile americane, inclusiv Apple, Google, Ford și Harley-Davidson, au oprit vânzările către Rusia din cauza invaziei Ucrainei. Apple a declarat că a oprit vânzările de iPhone și alte produse în Rusia, Google a renunțat la știrile editorilor de stat rusi, Ford i-a spus partenerului său de producție rus că suspendă operațiunile în țară, iar Harley-Davidson și-a suspendat afacerile și livrările de motociclete.

Cele mai mari linii maritime din lume, MSC și Maersk, au suspendat transportul de containere către și dinspre Rusia, adâncind izolarea țării. Occidentul a impus Rusiei restricții severe împingând companiile să oprească vânzările, să taie legăturile și să stopeze investiții în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Suntem profund îngrijorați cu privire la invazia rusească a Ucrainei și suntem alături de toți oamenii care suferă din această cauză și ca urmare a violențele. Susținem toate eforturile umanitare de furnizare de ajutor în această criză a refugiaților și facem tot ce putem pentru a sprijini echipele noastre din regiune. Am hotărât un număr de acțiuni ca răspuns la invazie.

Am întrerupt toate vânzările de produse în Rusia. Săptămâna trecută, am oprit toate exporturile în țară. Apple Pay și alte servicii au fost limitate în Rusia. RT și Sputnik nu mai sunt disponibile pe App Store în afara Rusiei. Am oprit inclusiv funcțiile de urmărire a traficului și incidentelor pe Apple Mapps în Ucraina, ca măsură de siguranță și de precauție pentru cetățenii ucraineni. Vom evalua situația și suntem într-o comunicare constantă cu guvernele afectate de acțiunile pe care le facem. Ne alăturăm tuturor celor care cer să se ajungă la pace”, a anunţat Apple.