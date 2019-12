Senatorii ruşi din cadrul Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului rus, au reacţionat şi au comentat introducerea de noi sancțiuni americane împotriva Nord Stream 2.

Oleg Morozov, membru al Comisiei pentru afaceri externe din cadrul Consiliului Federației, a comentat declarația Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, care a anunţat că sancțiunile americane împotriva gazoductului Nord Stream 2 și a gazoductului Turkish Stream au intrat în vigoare, imediat după semnarea bugetului american pentru apărare.

„Întrebarea este cum se vor comporta germanii, europenii, toți cei care sunt consumatorii gazelor naturale ruseşti. Este perfect clar faptul că nu este vorba de sancțiuni împotriva Rusiei, ci de sancțiuni împotriva Europei. Acesta este un război economic, o tentativă nu numai de a sista proiectul Nord Stream 2, dar și de a reorienta Europa către gazul lichefiat American”, a explicat Morozov.

Oleg Mozorov a catalogat decizia americanilor drept „o concurență neloială și incorectă”.

„Cu toate acestea, cunoaştem care este poziția Germaniei vizavi de această chestiune … Cred că Europa va lua sub protecţia sa aceste companii. Este clar că într-o oarecare măsură acest fapt va complica implementarea proiectului Nord Stream 2 și a gazoductului Turkish Stream, dar am impresia că se vor găsi diverse soluții, atât juridice, cât și economice, pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a finaliza implementarea acestor două proiecte. Nu am niciun dubiu în legătură cu aceasta…”, a conchis senatorul.

Congresul american a votat marți adoptarea de sancțiuni împotriva gazoductului rus Nord Stream 2, acuzat de Washington că întărește influența Moscovei în Europa.

Sancțiunile, denunțate de către Uniunea Europeană, vizează companiile care colaborează la construirea acestui gazoduct sub Marea Baltică evitând în special Ucraina, un aliat al Vestului, tranzitat de o mare parte din gazul rus.

Textul, votat de Senat cu o largă majoritate (86 pentru, 8 împotrivă), a fost adoptat săptămâna trecută de către Camera Reprezentanților. Trebuie încă să fie promulgat de Donald Trump, un oponent ferm al proiectului rus. Casa Albă a precizat deja că președintele american, Donald Trump, va semna pachetul legislativ.

Nord Stream 2 va livra gaz din Rusia în Germania începând cu anul viitor, ocolind Polonia și Ucraina. Până în prezent, potrivit consorțiului Nord Stream 2, în Marea Baltică au fost instalați peste 2.100 de kilometri de conducte duble, ar mai lipsi doar 300 de kilometri pentru finalizarea proiectului.

Congresul american vrea să împiedice însă finalizarea gazoductului. Sancțiunile ar putea măcar să-l întârzie. SUA își argumentează blocajul prin faptul că gazoductele ar spori dependența Germaniei de Rusia. „Legea pentru protecția securității energetice a Europei” prevede sancțiuni împotriva operatorilor navelor extrem de specializate, care instalează conducte pentru gazoductul prin Marea Baltică.

Ce mai afectează aceste sancțiuni?

Sancțiunile afectează și TurkStream, un gazoduct rusesc care urmează a aduce gaz prin Marea Neagră, în Turcia. De asemenea, se aplică sancțiuni pentru orice proiecte succesive ale Nord Stream 2 și TurkStream.

Legea prevede că, în consultare cu ministrul Finanțelor, secretarul de stat al SUA va trebui să raporteze Congresului, în termen de 60 de zile, ce nave sunt folosite și ce companii au furnizat aceste nave.

Trump protejează Germania de Rusia

Atât președintele Trump, cât și democrații și republicanii din ambele camere ale Congresului au atacat constant Nord Stream 2. „Noi protejăm Germania de Rusia”, a spus Trump, „dar apoi Rusia primește miliarde și miliarde de euro din Germania”.

Ucraina, Polonia și alte țări din Europa de Est au făcut și ele valuri la Washington, în ultimii ani, împotriva gazoductului germano-rus din Marea Baltică.

