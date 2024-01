Puterea destinului. Coincidența imensă care le-a consolidat povestea de dragoste

Puterea destinului pare un nume de telenovelă. Pe de altă parte, descrie exact ceea ce li s-a întâmplat unor îndrăgostiți cu mult înainte să se cunoască. cei doi s-au aflat în același moment, în același loc, fără să știe unul de celălalt. Iar acest lucru este demonstrat de fotografiile pe care le-au făcut și unul și celălalt.

După mai mulți ani, când s-au căsătorit și au revăzut, întâmplător, fotografiile din tinerețe și-au dat seama ce înseamnă puterea destinului. O coincidență imensă i-a făcut să-și consolideze relația.

Un cuplu căsătorit a descoperit o fotografie în care apar amândoi, făcută cu 11 ani înainte de a se căsători, în care apar amândoi. Este dovada că s-au aflat în același moment, în același loc.

În anul 2000, pe când erau adolescenți, Xue și soțul ei, Ye, s-au aflat în Piața 4 mai din Qingdao, China. Cei doi și-au făcut fotografii, fără să știe unul de celălalt, în fața monumentului simbol al locului. Apoi și-au văzut de drumurile lor, fără să-și dea seama de puterea destinului

Au descoperit-o abia câțiva ani mai târziu, în timp ce priveau la vechile fotografii.

După episodul din Qingdao cei doi s-au întâlnit, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit. În timp ce priveau vechile fotografii, din adolescența lui Xue, Ye a dat peste fotografia ce i-a dat fiori. A fost momentul în care a înțeles puterea destinului. Imediat ce a văzut imaginea s-a recunoscut, într-un colț al fotografiei care o avea în prim-plan pe soția sa.

„Îmi amintesc că a menționat că a fost la Qingdao și, întâmplător, am vizitat și eu Qingdao și am făcut poze în Piața 4 Mai. Când am văzut fotografia, am fost complet surprins și mi s-a făcut pielea de găină. Apăream în fotografia ei. Ba, mai mult am făcut și eu o fotografie dintr-un unghi diferit, dar în aceeași postură”, a povestit bărbatul surprins de puterea destinului.

Locația în care s-au încrucișat drumurile celor doi, Piața 4 Mai este un punct de reper important din Qingdao, China. Piața poartă numele mișcării de protest care a început la 4 mai 1919.

Studenții chinezi au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva prevederilor din Tratatul de la Versailles, care punea capăt primului război mondial. Monumentul în fața căruia s-au fotografiat Xue și Ye comemorează acest eveniment istoric.

În ziua respectivă, Xue își amintea că își însoțea mama care se recupera după o operație medicală. Cele două au mers în excursie ca să-și refacă moralul. Pe de altă parte, Ye i-a luat locul mamei sale, într-un grup turistic, dat fiind că aceasta s-a îmbolnăvit de apendicită.

Aceste evenimente, aparent fără legătură, au făcut să se afle în același loc, în același timp, destinul pregătindu-le viitorul împreună. Povestea lor a devenit virală, iar prietenii cred că este dovada faptului că au fost destinați să fie împreună. Orice s-ar zice, puterea destinului a funcționat în cazul lor.

Descoperirea acestei întâmplări din trecutul comun a dat o nouă dimensiune poveștii lor de dragoste.

