Bătaia generală a avut loc în momentul în care Andy McGrory a marcat golul victoriei pentru Ballymena, în finalul partidei de la Milltown. Reușita sa a provacat altercația între suporterii oaspeților și portarul gazdelor, Mark Byrne.

Goalkeeperul lui Warrenpoint a sărit în sectorul ocupat de fanii trupei oaspete pentru a se lua la bătaie cu aceștia, iar la scurt timp jucătorii gazdelor au intervenit pentru a-l salva. VIDEO JOS

Warrenpoint Ballymena match ends in carnage with the keeper in fighting with the crowd. pic.twitter.com/ABZ5xrR4hH

