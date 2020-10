Publicis Groupe a emis, vineri, un comunicat de presă în care anunță acest eveniment.

„Parteneriatul include servicii de media în Germania, Marea Britanie, Italia, Suedia, România, Republica Cehă, Ungaria și Olanda și servicii de performance marketing pentru Germania și Suedia. Publicis Groupe va administra contul în toate piețele desemnate prin hub-ul central din Germania.

Parteneriatul va începe oficial în ianuarie 2021

Această numire extinde relația dintre Publicis Groupe și E.ON, Starcom fiind inițial partenerul media în Italia și România. Digitas a devenit agenția de Digital Experience a E.ON UK la sfârșitul anului 2019 în urma unui proces de pitch, oferind servicii digitale, inclusiv strategie, servicii de design, aplicații și dezvoltare de tehnologie.

Digitas va continua să facă parte din soluția personalizată pentru clienți, alături de Performics, agenția de performance marketing a Grupului.

Stefanie Eller, Vice President E.ON Global Marketing Communication, a declarat: „Echipa Publicis a dat dovadă de capacități strategice puternice și s-a poziționat ca un partener adevărat pe tot parcursul procesului.

Iar noi avem nevoie de un astfel de partener pentru a introduce schimbarea pe ordinea de zi și a răspândi puterea noului E.ON.”

Claudia Griech, Directorul General Adjunct E.ON România, declară: „Suntem convinși că acest parteneriat va continua să ne sprijine în strategia noastră de promovare a proiectelor de dezvoltare sustenabilă pe care le implementăm și aici, în România.

Vorbim, în special, de proiecte de energie regenerabilă dezvoltate de E.ON, care vor face tranziția spre noua lume a energiei, tot mai verde, cu o amprentă tot mai scăzută de carbon și un mediu mai puțin poluat.”

Steve King, COO Publicis Groupe, responsabil de acțiunile europene, a adăugat: „Acest parteneriat consolidează întreaga noastră colaborare ce se concentrează pe o abordarea holistică atât în strategia de comunicare, cât și în planificare cu scopul de a genera creștere continuă pentru E.ON.

Suntem încântați să facem parte din această nouă călătorie a E.ON, iar numirea noastră este o dovadă a unei strategii eficiente ce se concentrează pe creșterea și succesul clienților noștri și care permite o mai bună colaborare la nivel local, dar și global.”

Alexandra Iordăchescu, Brand Lead Starcom România, afirmă: „Ne bucurăm foarte mult să continuăm parteneriatul pe care l-am avut în ultimii trei ani cu echipa E.ON România.

Pornim în această călătorie cu entuziasm. Inspirați de viziunea E.ON, vom încerca să contribuim cât mai mult la construirea unui viitor mai bun, sustenabil pentru comunitate.”

Publicis Groupe este prezent de 25 ani pe piața locală

Despre Publicis Groupe – The Power of One Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] Publicis Groupe România, prezent de 25 ani pe piața locală, este cel mai mare grup de marketing, comunicare și transformare digitală din România, având la bază sinergia dintre Creativitate și Tehnologie.

Grupul oferă clienților acces la cele mai avansate Servicii și Instrumente de lucru, concentrate în patru arii de expertiză: Comunicare, Media, Data și Tehnologie.

Cu o expertiză solidă în toate verticalele de business relevante, Publicis Groupe România asigură, prin modelul său de business – Power Of One – un Management fluid al Resurselor și Competențelor alocate fiecărui Client în parte.

În portofoliul Publicis Groupe România se află unele dintre cele mai puternice agenții de marketing și comunicare din lume: Publicis, Leo Burnett, Saatchi&Saatchi+The Geeks, MSL The Practice, Zenith, Starcom și Spark Foundry. www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

Despre E.ON SE E.ON este una dintre cele mai mari companii private de energie din lume, cu un focus clar pe conturarea lumii energetice durabile de mâine.

În urma schimbărilor fundamentale din industria energetică din ultimele decenii și a achiziționării cu succes a innogy, E.ON se concentrează în totalitate pe infrastructura de rețea și soluțiile pentru clienți.

Cu peste 1,5 milioane de kilometri de rețea, E.ON este cel mai mare operator de rețea de distribuție din Europa și a devenit decisiv pentru revoluția energiei verzi de pe continent.

După achiziția innogy, care a fost finalizată în iunie 2020, Grupul are acum aproximativ 75.000 de angajați în 15 țări”, se arată în comunicat.