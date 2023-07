Psihologii, în război cu numerologii și consilierii de cuplu

Asociația Psihologilor susține că există riscul ca autoritățile să provoace haos prin „oficializarea unor profesii precum cele de numerolog și consilier de cuplu”.

Asociația Psihologilor din România a avertizat, recent, cu privire la recunoașterea oficială a unor profesii precum numerolog, consilier de cuplu sau consilier de dezvoltare personală. La începutul anului, nomenclatorul meseriilor a inclus apărut mai multe astfel de profesii. Psihologii susțin că prin această măsură, autoritățile expun oamenii la riscuri majore, amplificând obscurantismul și tensiunile sociale.

Președintele asociației, Daniel David, susține că acest tip de profesii „la graniță” ar putea induce multă confuzie în societate. „Noile ocupații/profesii, dacă sunt gândite adecvat, trebuie să devină complementare celor existente și să ajute societatea, nu să genereze suprapuneri și confuzii. (…) Cum să faci consiliere de cuplu fără a cunoaște principiile/tehnicile de consiliere din psihologie și mecanismele psihologice de construire și funcționare a cuplului/familiei? Este ca și cum am începe să formăm consilieri/analiști în medicină sau consilieri pentru administrarea medicației antidepresive în afară formării ca medic (la ritmul actual mă aștept să ajungem în curând și aici!). Este foarte periculos pentru oameni, dincolo de sabotarea unor ocupații/profesii clasice la care se ajunge cu greu, după mult studiu”, a arătat psihologul.

Daniel David mai susține că principala problemă a acestor profesii noi ar fi lipsa lor de fundamentare științifică. „Intrăm nu în fragmentarea unor ocupații/profesii bazate pe știință, ci în crearea unora bazate pe pseudoștiință (adică pe fals) și non-știință (imposibil de validat științific). (…) Ca notă de nuanță, în cazul celor bazate pe non-știință (ex. spirituale) nu aș avea o problemă dacă ar fi într-o secțiune specială de „ocupații alternative”, cu o notă clară că fundamentul lor nu are o bază științifică.

Există riscul dezvoltării unor probleme psihice

„Ar trebui să separe în secțiuni speciale ocupațiile bazate pe știință (ex. economist, medic, psiholog) și cele „alternative”, bazate pe non-știință (nu pot fi validate științific – ex. din zona spiritualității) sau pseudoștiință (acestea au fost invalidate științific, dar societatea încă le practică – ex. din zona astrologiei). Cele din zona pseudoștiinței ar trebui treptat descurajate și/sau verificate drastic sub aspectul siguranței, atunci când se aplică la domenii majore (ex. sănătatea oamenilor – pseudotratamente pentru cancer sau intervenții de dezvoltare personală care pot genera debutul unor probleme psihice; educație – metode „magice” de învățare etc.)”, a mai spus rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, potrivit Adevărul.