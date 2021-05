„Ultima carte citită este cea a Irinei Alionte pentru că nu am vrut să ajung la evenimentul de lansare înainte să citesc „Bucuria de a fi în formă”. Pe noptieră însă, în general am cărți care țin de dezvoltarea personală. Cred că și la 80 de ani voi continua să învăț. Nu cred că este o limită a procesului nostru de învățare și suntem cu atât mai buni cu noi și cu cei din jurul nostru cât ne îmbogățim mereu. Puțin câte puțin”, a declarat Andreea Marin pentru EVZ. Prezentatoarea TV sfătuiește pe toată lumea, indiferent de cât de puțin timp au la dispoziție după o zi de muncă, să ia o carte și să citească înainte de culcare. „Trăim și perioade când suntem atât de obosiți. Când punem capul pe pernă nu mai suntem în stare de nimic. Mi s-a întâmplat să deschid cartea de pe noptieră, să citesc o pagină și a doua zi să nu mai țin minte ce am citit, adormind cu ea în mână. Am reluat, mi-am amintit ce am citit, am mai citit încă o pagină. E o chestiune de disciplină până la urmă să ne impunem să fim mai buni mâine decât astăzi”.