PSG nu se opreşte la Messi. Mbappe ştie ce alt zeu al fotbalului e dorit la Paris

Jurnaliştii spanioli susţin că Al-Khelaifi şi-ar fi asumat deja că Mbappe nu îşi va reînnoi contractul cu PSG, fapt pentru care şi-a pregătit planul de rezervă. Astfel, atacantul nu va fi lăsat să plece înainte de 2022 la Real Madrid, echipă pentru care Kylian şi-a exprimat ataşamentul în trecut.

La începutul sezonului viitor, internaţionalul francez în vârstă de 22 de ani rămâne liber de contract, iar Real Madrid nu va plăti niciun ban pentru aducerea lui pe Santiago Bernabeu. În acest context, preşedintele parizienilor s-a reorientat şi vrea să-l aducă pe Cristiano Ronaldo, al cărui contract cu Juventus expiră tot în 2022.

Pleacă Mbappe, vine Ronaldo

„După cum a aflat AS, PSG și-a asumat plecarea lui Kylian Mbappe pe Bernabeu la sfârșitul sezonului următor, complet gratuit. Ei ştiu că băiatul are idei foarte clare despre stagnarea sa și nimic nu-l va face să se răzgândească.

În schimb, PSG îl va angaja pe Cristiano Ronaldo, care va fi și el liber să părăsească Juventus pe 30 iunie 2022. Concluzia: PSG va schimba un abţibild cu altul cu zero costuri la nivelul transferului.

Nu va primi un euro de la Madrid, dar are deja un substitut de aur pentru același cost. Aducându-i împreună pe Lionel Messi, Neymar și Cristiano, cei de pe podiumul Balonului de Aur în 2015, ar fi cea mai mare lovitură.

Marele vis al lui Al-Khelaifi

Messi a câștigat acea ediție cu 41,3% dintre voturile numărate, Cristiano a fost al doilea cu 27,7% și Neymar a terminat al treilea cu 7,8%. Al-Khelaifi a dorit întotdeauna să-i reunească pe cei trei la Paris și, odată ce Messi este rezolvat, este din ce în ce mai aproape.

Jorge Mendes, agentul lui Cristiano, este ştie deja toate aceste detalii. Iar Cristiano ar avea un bonus de motivație. Ar ajunge la Paris la 37 de ani și ar mai semna pentru încă doi, tocmai pentru a părăsi clubul la 39 de ani, care este vârsta la care se gândește să facă un pas înapoi sau să meargă la fotbalul mai puțin exigent dinm SUA sau Qatar.

În plus, dacă Cristiano pleacă prin aceeași ușă pe iese Mbappé, pe Parc des Princes aproape nimeni nu ar fi supărat. Proiectul galactic al celor de la PSG este dezlănțuit și amintește foarte mult de cel galactic, pe care Florentino Perez l-a construit la Madrid între 2000 și 2004.

Real Madrid vs. PSG

Dar să revenim la Mbappe. Al-Khelaifi are cuvântul și l-a folosit apăsat în ceremonia de prezentare a lui Messi: «Mbappe își dorea o echipă competitivă și deja o are. Nu are scuze.»

Ultimele trei cuvinte sunau ca o amenințare, deloc voalată, către jucătorul francez. La nivelul nobil al celor de la Real Madrid, această reacție a președintelui PSG a fost tratată cu ușurință, deoarece se știe deja că în foaia de parcurs a mutării lui Kylian pe Bernabeu, Florentino nu va găsi un singur semafor verde.

Scopul celor de la PSG este să-l preseze pe Mbappe să-și uite visul cu Real Madrid și să-l uzeze cu aceste tipuri de fraze, care îl pun și mai mult împotriva acelor fani ai echipei care sunt în mod clar devotați lui Messi de la sosirea sa tumultuoasă la Paris.

La Madrid, ei sunt calmi: «Kylian este un copil cu capul bine mobilat și nu își va schimba decizia din cauza presiunii publice și a constrângerilor din partea lui Al-Khelaifi. Rămânem calmi cu el.»

Kylian Mbappe la Real, o chestiune de timp

Într-adevăr, Mbappe a vorbit despre toate cu familia și decizia sa de a semna la Madrid este incontestabilă, indiferent dacă vara aceasta sau dacă PSG își deschide mâna în cele din urmă pentru a negocia (ceva extrem de puțin probabil, având în vedere ceea ce s-a văzut) sau așteaptă ca sezonul să avanseze și astfel, de la 1 ianuarie 2022 va putea să-și închidă în mod liber contractul cu Madrid pentru a ateriza pe noul Bernabeu în vara anului 2022.

Prin urmare, dacă Al-Khelaifi a dorit să-l descurajeze pe Mbappe cu frazele sale sau să intimideze Madridul cu acea amenințare de a-l reține oricum la Paris, nu şi-a atins obiectivul. Atât Madridul, cât și Mbappes știu că până la urmă își vor uni destinele. În privat, ei au spus deja «da, da».

Uneori, un cuvânt valorează mai mult decât un contract de 200 de pagini. Florentino este precaut și știe că între acum și 31 august se vor întâmpla lucruri și că Mbappe va strecura un alt mesaj. Dar Mbappe va veni cu siguranță la Madrid. Și prin acea ușă, Cristiano va ajunge la Paris.

Mbappe este tăcut

«Mbappe a spus: Vreau o echipă grozavă. În acest moment, are o echipă grozavă, una dintre cele mai bune din lume. Are totul pentru a continua aici. I-am spus că nu are scuze să plece-» Fraza lui Al-Khelaifi despre neînnoirea contractului lui Mbappe a sunat ca un Război Rece între ambele părți.

În plus, președintele echipei PSG a continuat cu prelegerea din Le Parisien care suna ca o încercare de a construi un pod de argint care este de fapt rupt: «Nu voi vorbi niciodată despre negocierile cu Mbappe și familia sa. Este un lucru între noi. Kylian este fericit cu sosirea lui Messi.»

Neymar a sărbătorit-o pe rețelele de socializare (Înapoi împreună. Suntem din nou împreună), dar Kylian a păstrat o tăcere intenționată și strategică.

Ultimul lucru pe care Kylian l-a postat pe Instagram despre el a fost o fotografie la Disneyland Paris, lângă vitrina cu Iron Man. În mod curios, PSG a făcut și un podium pentru a sărbători sosirea lui Messi, dar l-a pus pe argentinian în centru, lăsându-l deoparte pe Mbappe. Așa se simte francezul în vârstă de 22 de ani. El a văzut cum în fiecare an pierde ierarhia la PSG, adică ceea ce ar câștiga dacă ar ajunge la Real Madrid…”, au scris cei de la AS.