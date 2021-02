Fotbalistul care a împlinit vârsta de 22 de ani în luna decembrie, Kylian Mbappé a făcut show pe stadionul „Camp Nou” şi l-a învins pe neamţul André ter Stegen de nu mai puţin de trei ori. Dorit cu insistență pe „Santiago Bernabeu”, de preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, Mbappé nu s-a decis încă dacă se va despărţi de gruparea pariziană în această vară.

„Iubesc tricoul lui PSG şi îl port în inimă. Ar fi o greşeală să vorbesc despre viitorul meu după acest meci. Adevărul e că nu este o decizie uşoară. Trebuie să mă gândesc pe termen lung. Am spus însă întotdeauna că mă simt fericit la acest club” a mărturisit, la scurt timp după fluierul final al centralului olandez Björn Kuipers, jucătorul născut în capitala Franţei.

Kylian Mbappé, show total. Mbappé remarcă jocul colectiv al parizienilor

Chiar dacă trupa pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino a luat un avantaj considerabil înainte de returul de pe “Parc des Princes”, Mbappé nu îi subestimează pe catalani şi le atrage atenţia coechipierilor săi că nu e decisă deocamdată calificarea. „A fost o partidă foarte importantă pentru noi. Am câştigat şi am făcut-o într-o manieră deosebită. Acest meci a fost minunat, dar nu am câştigat încă nimic. E cel mai bun moment al meu la PSG, însă joc atât de bine doar datorită echipei” a evidenţiat vârful ce măsoară 1, 78 metri jocul colectiv spectaculos etalat de parizieni, în confruntarea de ieri seară.

Kylian Mbappé, show total. Koeman, lăsat cu gura căscată de ritmul formaţiei din Hexagon

Mbappé a fost lăudat şi de antrenorul principal al Barcelonei. Batavul Ronald Koeman a rămăs impresionat de evoluţia fotbalistului crescut la Monaco, dar îşi face încă speranţe pentru o răsturnare aproape imposibilă a rezultatului în bătălia de peste două săptămâni. „Cei de la PSG au jucat în viteză, au avut un alt ritm, iar Mbappé a prins o zi fabuloasă. Noi nu ne-am prezentat bine, dar nu putem să aruncăm prosopul. Trebuie să ne ridicăm de la podea. Mai avem încă un meci de jucat şi e necesar să dăm totul” şi-a îmbărbătat elevii tehnicianul de 57 de ani.