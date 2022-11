PSD se pregătește pentru preluarea guvernării. La Palatul Victoria se fac pregătiri pentru Marcel Ciolacu

Deși mai sunt câteva luni până când premierul Nicolae Ciucă își va preda mandatul lui Marcel Ciolacu, la guvern se fac schimbări. Secretarul general al Executivului, Marian Neacșu, pregătește terenul pentru ca șeful său politic să găsească lucrurile puse la punct. În acest context, la nivelul Palatului Victoria și a instituțiilor aflate în subordinea directă a premierului au loc reorientări și regrupări de forțe.

Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu a declarat că mandatelor membrilor din conducerea ANRE au fost prelungite cu încă șase luni, până la rotativa guvernamentală din primăvara viitoare. El a precizat că a lucrat la actul nromativ care să permită acest lucru împreună cu ministrul Energiei. Până în primăvară, actuala echipă de conducere a ANRE va gestiona problemele legate de criza energetică, urmând ca viitorul premier, Marcel Ciolacu să ia o decizie pe mai departe.

„Am spus-o foarte clar de la bun început. Nu ştiu dacă a fost o speculaţie de presă sau o speculaţie politică, nu am înţeles foarte bine. Nu am avut în intenţie. Recunosc că împreună cu domnul ministru am fost unul dintre promotorii ordonanţei prin care am prelungit mandatele actuale cu şase luni din considerente ca în aceeaşi echipă să putem să gestionăm această problemă, nu din altele. Nu era vorba de prezervarea unei poziţii sau altceva.”, a declarat Marian Neacșu în legătură cu acest subiect.

Potrivit spuselor sale, după preluarea mandatului de premier, Marcel Ciolacu va fi cel ce va decide ce se va întâmpla mai departe în Guvern. Marian Neacșu a negat că vizează o funcție de conducere în ANRE, spunând că nu va merge acolo, cel puțin nu acum.

„Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla după ce domnul Ciolacu va prelua conducerea Guvernului şi în mod cert nu la ANRE voi merge. Sau cel puţin nu în mandatul următor”, a mai afirmat Marian Neacşu.

Marcel Ciolacu este sigur că va fi următorul premier

Marcel Ciolacu a declarat, zilele trecute, că va prelua funcția de premier, în luna mai, dacă va avea susținerea partidului. El a spus că PSD are un acord politic semnat cu PNL și este ferm convins că ambele formațiuni își vor respecta partea de angajament pe care și-a asumat-o.

„În luna mai o să fiu prim-ministrul României, dacă PSD va considera că eu sunt persoana potrivită”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a refuzat că comenteze speculațiile potrivit cărora PNL nu va permite PSD să dea viitorul premier al României și că relațiile din coaliție se vor rupe. El a spus că nu dorește să comenteze informații venite pe surse. Potrivit protocolului agreat de partidele aflate la guvernare, la rotativa din mai 2023, conducerea Guvernului, deținută în prezent de liberali, va reveni social-democraților.

Astfel, după ce PSD va prelua poziția de premier, vor fi făcute mai multe schimbări atât la nivelul aparatului guvernamental cât și în ministere.