PSD se CUTREMURĂ, dar Adrian Năstase s-a apucat de AGRICULTURĂ: plantează LEGUME și COACĂZI!

Ex-premierul PSD-ist Adrian Năstase anunță, pe blog, că și-a cumpărat semințe de legume pe care intenționează să le sădească, la primăvară, într-o seră. Mai mult chiar, Năstase a achiziționat și ”câteva fire de coacăz negru și roșu”.





”S-a deschis, la Bucuresti, Indagra 2018 – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei, in cadrul Centrului Expozitional Romexpo, intr-unul din noile spatii expozitionale pe care Romexpo le-a inaugurat in toamna anului 2017. Am mers, la prima oră, impreună cu sotia mea, să cumpărăm seminte de legume pentru a pregăti la primăvară răsadurile pentru seră si solar. Am mai cumpărat câteva fire de coacăz negru si rosu. Multă lume, multi cunoscuti , o vreme superbă. Ca de obicei, am cumpărat si o paine mare cu cartofi, proaspătă, din cuptor”, scrie Adrian Năstase.

