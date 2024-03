PSD insistă să crească taxele. Ministra Muncii produce scandal cu impozitul progresiv

PSD pregătește introducerea impozitului progresiv, încălcând, astfel, ultima „linie roșie”, de care se agață liberalii la guvernare. Ministra Muncii, Simona Bucura Oprescu, confirmă că se fac analize și teste.

PNL, prin vocea mai multor lideri ai partidului, susține că introducerea impozitului progresiv este ultima linie roșie pentru PNL. El spunea că renunțarea la cota unică de impozitare nu va fi acceptată. Pe de altă parte, impozitul progresiv este una dintre temele preferate ale premierului Marcel Ciolacu.

Simona Bucura Oprescu, ministra Muncii, a confirmat că Guvernul PSD ar putea introduce impozitul progresiv. Astfel, se va renunța la cota unică, ultima linie roșie trasată de colegii liberali la guvernare. O astfel de recomandare, convenabilă pentru Marcel Ciolacu a venit și din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Experții organizației au recomandat pentru salariile nete sub 3.900 de lei un impozit de 6%. Cele de peste 3.900 de lei net ar urma să fie impozitate cu 12%, iar pentru cele de peste 9.200 de lei impozitul ar fi de 18%. În prezent impozitul pe salariu este de 10%, indiferent de valoarea acestuia.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a confirmat că se analizează recomandarea OCDE pentru introducerea impozitului progresiv. Aceasta chiar dacă, colegii liberali din coaliție au repetat, în mai multe rânduri, că nu vor accepta așa ceva.

Declarațiile Simonei Bucura Oprescu vin în contradicție cu ceea ce spunea Marcel Boloș, șeful Finanțelor Publice în urmă cu o lună. Ministrul Finanțelor a declarat că impozitarea prograsivă, pe care încearcă s-o impună PSD, nu se potriveşte profilului economic al populaţiei României. Marcel Boloș a explicat că sunt relativ puțini angajați cu salarii foarte mari. Majoritatea veniturilor lucrătorilor români sunt la nivelul salariului minim.

Ministrul liberal spunea că toată lumea a beneficiat de cota unică, neutră în ceea ce privește impozitarea muncii. Marcel Boloș a subliniat că aceasta, cota unică, reprezintă o linie roșie pe care partidul său o susține.

„Din această perspectivă a impozitării progresive, sigur cota unică, am beneficiat cu toții de ea, am văzut că are această neutralitate în ceea ce privește munca și, dacă vreți, ca și factor de impulsionare fiscal și ca și modalitate de a impulsiona forța de muncă. Totuși, așa cum am precizat, cota unică este cea de care am beneficiat cu toții și cred că în continuare ne-o dorim cu toții. Altminteri, PNL a și precizat că este linie roșie pentru ceea ce înseamnă cota unică și o susține în continuare. Sigur, susțin cota unică”, a spus Marcel Boloş.