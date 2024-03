Economie Ciolacu promite că nu vom avea impozit progresiv în 2025







Șeful Executivului a dat asigurări că anul viitor nu se va aplica impozit progresiv pe salarii. Declarația vine după ce un secretar de stat din Ministerul Finantelor, Alin Andries, a precizat că se fac calcule în acest sens.

Marcel Ciolacu, despre impozitul progresiv pe salarii

Dincolo de afirmațiile făcute de secretarul de stat, un raport al Băncii Mondiale pentru România, include și trecerea la impozitul progresiv, care să ajungă la pragul de 25% pentru salariile mai mari de 4000 de lei. Marcel Ciolacu a spulberat speculațiile legate de acest subiect, precizând că românii nu vor

avea impozit progresiv pe salarii în anul următor.

„Nu. Sunt unul din susţinătorii impozitului progresiv, dar impozit progresiv nu înseamnă... Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. Noi aici trebuie... De ce avem cea mai mare? Pentru că impozitarea pe capital este cea mai mică. Peste tot în lume, unde ai venituri cumulate, nu venituri din salariu, am venituri cumulate. Am salariu, unde îmi plătesc impozitul - l-am dat deoparte. Am chirii cumulat cu salariu, am altfel de..., am arende, am..., toate se adună într-un coş şi în momentul în care depăşeşti anumite sume, oriunde în lumea asta, îţi vine un surplus de impozitare, un fel de impozitare a capitalului. Am venituri excepţionale.”, a spus premierul.

Ce se va întâmpla în 2025

De asemenea, acesta a subliniat că peste tot în lume, impozitarea se aplică în funcție de anumite praguri.

„ Am cumpărat un teren la periferia Bucureştiului cu 1.000 euro şi mâine îl vând cu 10 milioane. Peste tot în lume nu plătesc 10%, chiar dacă îl vinzi cu 1.200, chiar dacă îl vinzi cu 10 milioane. După anumite praguri, îţi vine altă impozitare”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Mai mult, oficialul l-a criticat pe secretarul de stat care a declarat că Ministerul de Finanțe ar face calcule legate de impozitarea progresivă pe salarii.

„Că, dacă acum Guvernul Ciolacu hotărăște să scadă impozitarea la salariul minim pe economie, o să ne trezim că de la o treime se fac două treimi (de angajați plătiți) cu salariul minim, fiindcă se face optimizare fiscală.

Deci, asta înseamnă că trebuie să facem o reformă fiscală. Această reformă fiscală nu trebuie să o facă dl. secretar de stat. Eu mă așteptam ca dânsul să muncească, nu să facă calcule.”, a spus premierul.

Marcel Ciolacu susține impozitarea progresivă pe capital

Șeful Executivului a precizat că o impozitare progresivă pe capital ar fi corectă, De asemenea, acesta a subliniat că ar fi nevoie de reformă fiscală.

„Există impozitarea progresivă. O impozitare progresivă pe capital, în această logică şi corectă logică, şi cu o scădere la salariul minim la impozitarea cum este peste tot în Europa, dar şi cu o legislaţie ca românii să nu fie, o treime, plătiţi cu salariul minim. (…) Este trecută în PNRR, în cererea de plată numărul 4, dar ea va avea efecte, dacă vreţi, părerea mea, în anul 2026”, a mai declarat acesta.