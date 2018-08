Scenariul care cutremură PSD: Ecaterina Andronescu, iepurele lui Klaus Iohannis

După ce au făcut-o cu ou și cu oțet pe Ecaterina Andronescu, de-a lungul a două zile, catalogând-o „soroșistă”, „trădătoare”, „om care acționează mișelește”, „unealta statului paralel”, „invidioasă”, om care „vorbește aiurea și e paralel cu realitatea” ș.a.m.d., fi delii șefului PSD-ist Liviu Dragnea sunt convinși, mai nou, că fostul ministru al Educației se pregătește de rolul de „iepure” al președintelui Klaus Iohannis, în perspectiva cursei pentru Cotroceni.





Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, Dragnea o suspectează pe Andronescu de faptul că s-a raliat unui plan electoral similar cu cel operat de PSD la prezidențialele din 2014, când aliatul Călin Popescu-Tăriceanu a reprezentat „iepurele” candidatului Victor Ponta, la acel moment senatorul fiind aruncat în luptă cu scopul de a rupe cât mai mult posibil din electoratul dreptei, pentru a minimiza șansele lui Klaus Iohannis.

Ponta a anunțat oficial că vrea

În realitate, chiar acest scenariu se află în spatele acidelor declarații anti-Andronescu emise, recent, de PSD Sibiu, organizație coordonată de ministrul Turismului, Bogdan Trif. Reamintim că socialdemocrații sibieni au acuzat-o cu vehemență pe Ecaterina Andronescu, insistând că aceasta ar face jocurile președintelui Klaus Iohannis.

„Din păcate, Ecaterina Andronescu a răspuns imediat ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis, a procedat mişeleşte acţionând din interiorul partidului şi şi-a atacat colegii. Transmitem preşedintelui Iohannis şi doamnei Andronescu că PSD rămâne o echipă puternică, unită şi determinată în a-şi duce la îndeplinire programul de guvernare, pentru ca românilor să le fie tot mai bine”, se arată în comunicatul PSD Sibiu.

EVZ vă reamintește că, pe 28 mai, cu prilejul lansării partidului Pro România, ex-premierul Victor Ponta a anunțat, cităm întocmai: „Pro România ar susține-o din toată inima pe Ecaterina Andronescu la prezidențiale!”. Facem mențiunea că Andronescu a participat la eveniment și chiar a luat cuvântul, fapt care l-a scandalizat pe Liviu Dragnea.

Un război vechi

De altfel, în urma apelului lansat de fostul ministru al Educației, Victor Ponta a ieșit la rampă și a salutat demersul. „Doamna Andronescu spune public ceea ce gândesc cei mai mulți din membrii PSD – dar nu au curaj să spună! Oamenii din PSD simt și ei că grupul infracțional de la Teleorman prăbușește partidul, dar tac din gură de teamă sau pentru avantajele și funcțiile pe care le primesc de la Liviu Dragnea”, a declarat Ponta, citat de PSnews.ro. De partea cealaltă a baricadei, Dragnea și apropiații săi erau ferm convinși că, cel târziu în toamnă, Ecaterina Andronescu plănuia să plece cu scandal la Pro România, fiindcă oricum fusese marginalizată pe linie de partid. Momentul în care senatoarea a căzut total în dizgrație a coincis cu episodul în care și-a anunțat disponibilitatea de a fi numită premier, în dauna preferatei lui Dragnea, Viorica Dăncilă, care urma să fie impusă în funcție în pofida oricăror consecințe.

Explicațiile senatoarei

dezvoltat, ieri, rațiunile care au determinat-o să dea curs deja celebrei solicitări. „Scrisoarea mea a fost un strigăt, dacă vreți, de amărăciune. Constat că de când am câștigat alegerile, cu un scor pe care nu l-am avut niciodată în istoria noastră, ne ducem încet în jos pe tobogan, ceea ce, fără îndoială este îngrijorător și pentru mine, pentru că și munca mea este în acest partid de atât de mulți ani (...) Noi, PSD-ul, întotdeauna putea opoziția, din orice vreme, să ne critice pentru foarte multe lucruri, dar niciodată că nu suntem un partid de profesioniști. Întotdeauna opoziția recunoștea acest lucru. Din păcate acum nu se mai întâmplă așa ceva. Sunt colegi care sunt performanți în Guvern, dar, din păcate, Guvernul acesta nu se mai compară cu Guvernele pe care PSDul le-a avut și le-ar putea avea prin personalitățile profesioniste pe care le are. Scrisoarea mea a vrut să fie, dacă vreți, un semnal de alarmă pentru membrii PSD (...) Am cerut demisia domnului Dragnea și schimbarea Guvernului. Miaș dori un Guvern cu mai mulți profesioniști. Nu m-a sunat și n-am mai vorbit cu domnul Dragnea de la congresul din martie. Dar să nu credeți că am o frustrare pentru asta, că acum sunt sensibilă la toate aceste posibile acuzații”, a declarat Ecaterina Andronescu, la România TV.

