23 octombrie

Proverbe din Africa Neagră de limbă franceză. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 octombrie s-au născut Pelé, Michael Crichton, Pierre Larousse, Ioan Alexandrescu, Nicolae Minovici, Bucur Mitrea.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iacob, ruda Domnului, Ignatie, Patriarhul Constantinopolului şi Petroniu. Nimic în “Kalendar”.

Se schimbă zodia, se schimbă vremea și vremurile, iar neașteptate sunt cotiturile soartei. Mari evenimente ne așteaptă, ca o junglă plină de fiare de temut, nemaivăzute, în calea drumețului. Prădătorii sunt printre noi, fiare care mai păstrează doar aparența umană. Aș spune că sunt animale, dar nu vreau să jignesc animalele!

„Evenimentul Zilei” din 23 octombrie 1956 a fost începutul Revoluţiei de la Budapesta. Demonstranţii cereau retragerea trupelor sovietice şi independenţa Ungariei.

Ai mei s-au strâns, atunci, în 1956, în jurul radioului cu lămpi, o cutie de lemn scump, cu un cadran rotund și butoane tot din lemn, cred că era un ”Philips”, ascultam noaptea VOA, pe 24 de metri, unde scurte, acolo nu prea era bruiaj, iar bunicul meu, dom’ Pascale Americanul îşi freca mâinile de bucurie: „…tataie, au început! În două săptămâni americanii sunt la Bucureşti!” Săracul bunic, i-a aşteptat o viaţă pe americani şi a murit de frig şi lipsuri în iarna lui 1986! Bun, au venit americanii și ce au făcut? Nu uit, nu iert, am multe poliţe de familie de plătit!

Şi „Evenimentul Zilei” în stilul senzațional, bombastic, cunoscut: acum exact 31 de ani, pe 23 octombrie 1988, un câine, un pudel, pe nume Cachi, al familiei Montoya, alunecă pe balconul în reparație şi cade de la etajul 13 al unui bloc din Buenos Aires, exact peste o femeie în vârstă de 75 de ani, pe nume Marta Espina, care este omorâtă pe loc. La fel și cățelul. Uitându-se la nemaivăzuta întâmplare, un şofer de autobuz, pierde controlul volanului și intră pe trotuar. O femeie, Edith Sola, 46 de ani, este ucisă pe loc. Privind la toată tragedia de sub ochii lui, un consilier municipal face infarct şi moare și el în ambulanță, în drum spre spital. Sursă ”Book of Days” pagina 527.

Vedeţi, uneori tragedia are accente de comedie… Este exact starea mea de la filmul „Alien” văzut, prima dată, acum foarte mulţi ani, când am râs tot timpul, pentru că atrocităţile din film erau previzibile şi… prostuțe! Filmul mi-a plăcut, este bun, cu Sigourney Weaver, dar şi acum mă dor fălcile de râs! În noaptea asta cred că o să văd ultimul film ”Godzila” și el pare că este foarte comic, mi-a spus nepotul meu Felix din State: ”nanule, o să te distrezi!”.

Primul ”Godzila”, cel japonez l-am văzut in vara lui 1978 la terasă, în Eforie Nord. În acel an, în toamnă, s-a petrecut ceva ciudat în viața mea. Ceva leagt de Senegal, Dakar și Africa Neagră. Cei doi rezidenți români, ambasadorul și șeful agenției economice, oameni încă tineri, pe la vreo patruzeci de ani și ceva, s-au duelat pentru o femeie. Bărbați proști și neîndemânatici, s-au nimerit mortal unul pe altul, în loc să-și facă câte o zgârietură, o rană neînsemnată de onoare. Ambasadorul a murit pe loc, șeful de agenție în drum spre spital, în ambulanță. Nu o să vă vină să credeți, dar duelul a crescut foarte mult prestigiul României în Senegal. Era pe timpul când se mai murea pentru o femeie.

Ștefan Andrei, el conducea centrala de externe, din martie anul acela, m-a trimis val-vârtej împreună cu frumoasa mea soție, profesoară de limba franceză, la post la Dakar. Pentru 85 de zile, interimar, așa era mandatul pe atunci, până selecționau și pregăteau un ambasador și un șef al agenței economice. Eu vorbeam cursiv, pe atunci, limba franceză, stătusem doi ani la Paris, iar soția mea o vorbea corect, academic. Am fost centrul atenției în mica lume diplomatică de la Dakar. Toți ne invitau, cu diferite pretexte, de fapt dorind să afle mai multe amănunte despre mondena afacere de amor, sfârșită tragic, cu doi morți.

Noi în țară, nu știam mare lucru, dar am fabricat, împreună cu directorul de zonă, o poveste demnă de un tabloid care se respectă. În poveste cei doi proști erau cei mai buni prieteni din lume, dar, vai, care s-au îndrăgostit de aceiași femeie. Și urmează o poveste lacrimogenă de strica machiajul doamnelor. Cu un final în care se plângea în hohote, frumoasa femeie care a sucit mințile diplomaților români, s-a călugărit în România. De fapt era bine, merci, secretară la centrală. Îl luase pe nu în brațe, ea nu știa nimic de ce s-au luat la duel șefii ei. Dar nu a mai obținut alt post în străinătate. Evidentă discriminare a femeilor, nu?

Moustapha Niasse, ministrul senegalaez de externe, când ne-am dus să ne luăm la revedere diplomatic, m-a întrebat dacă nu doresc să revin la post, definitiv, cu scrisoare de acreditare, nu cu mandat, că de mult nu a avut discuții așa de interesante și că excelența sa președintele Léopold Sédar Senghor, scriitor, politician și teoritician cultural, poet, critic literar, eseist, autor de texte politice, membru al Academiei Franceze ar fi dorit cu certitudine să discute cu noi, dar obligații asumate cu mult timp înainte nu i-au oferit timpul necesar.

I-am răspuns ministrului senegalez printr-o frază meșteșugită, la două capete, învățată de la Corneliu Mănescu, o frază plină de admirație și respect față de președintele Senegalului și de mii de mulțumiri pentru ospitalitatea deosebită de care mă bucurasem, împreună cu soția. Soție care a făcut hepatită, după șederea în Senegal. Nu m-am întors în Senegal, nu am dorit acest lucru, eu doream să văd lumea largă, nu să mă îngrop zeci de ani de zile într-o ambasadă, prizonier acolo.

Aceste amintiri mi-au fost prilejuite de câteva foi de hârtie, le-am găsit într-un dosar cu ciorna raportului meu de activitate, se țin bine, foile, nu sunt îngălbenite, de fabricație din hexagon, pe care scrisesm mai multe proverbe senegaleze, de fapt din Africa Neagră de limbă franceză. Iată câteva dintre ele:

On ne tombe pas dans un marigot pour en ressortir sec.

Un seul doigt ne peut prendre un caillou.

La poule qui s’ennuie finit toujours par casser ses oeufs.

Si en te baignant tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge.

Ne compare pas un moustique à un éléphant.

Il ne faut pas accrocher son sac là où le bras ne peut l’atteindre.

Quand on n’a qu’une lance, on ne doit pas s’en lancer contre un léopard.

On n’apprécie le bonheur que lorsqu’on l’a perdu.

Un problème sans solution n’est pas un problème.

Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile.

L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli.

Au chef, il faut des hommes, et aux hommes, un chef.

Sunt 12? Așa cred, le-am ales pe primele din cele peste o sută de proverbe, pe care le-am cules în iarna 1978-1979, în Dakar, Senegal. Dacă nu știți limba franceză scrieți-mi la [email protected], pentru traducere. Niciodată nu am prea mulți corespondenți, pentru că nu corespondez decât prin email, nu anonim pe forum, după cum ați constat este dezactivat. Sau folosiți Google, ha, ha, ha! Dar știți regula: o întrebare, un răspuns, fără abonament!

Este mare tămbălău în pustnicia mea, au venit și călugărașii lui Cristian, cu minibuzul mănăstirii plin cu marfă pentru târgul care începe vineri în Vălenii de Munte. Demult nu s-au mai jucat cățelușele mele atât de mult, au adormit instant la cât de obosite sunt și chițăie și mișcă din lăbuțe în somn. Oare, cățeii visează?

Se aude ceainicul cel mare, cel de doi litri, plin cu Darjeeling, ceaiul meu preferat, iar pe masă tronează o grămadă de covrigi de Buzău. Un pretext, ceaiul, că să mai povestesc călugărașilor starețului Cristian, despre una și alta, că mare-i lumea, ba e lată! De aceea au venit cu două zile mai devreme, știu ei că aici este Țara Poveștilor, pe hotarul Țării Luanei, lângă castrul roman ”Fulmen” și aproape de ruinele Rumi Dava.

Și mai știu calugărașii, la fel ca domniile voastre, că există întotdeauna speranță, doar mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 23 octombrie

BERBEC Astăzi ai ceva probleme sentimentale, indicate de o conjuctură complexă. Ai nevoie de certitudini, de mai multă stabilitate, bazează-te pe cei dragi, pe părinţi, pe familie. Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere.

TAUR Poţi să rezolvi problemele de la serviciu sau cele din domeniul sentimental fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul anturajului, pentru că astăzi ai o mare putere de concentrare. Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social.

GEMENI Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi planul relaţiilor umane, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele de foc şi aer, vei gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

RAC Fii mai modest în pretenţii şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie mai bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu pierde timpul, fii atent!

LEU Azi armonia şi puterea toamnei te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calităţile. E o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

FECIOARA Tot ceea ce se întîmplă în afara domeniul sentimental nu te intersează astăzi. Doreşti mai multă armonie şi înţelegere din parte celor care îţi sunt dragi, dar nu ştii care e calea de urmat! Invaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic. Nu trage toata activitatea pe umerii tai şi nu-ţi atribui toate sarcinile – până la urmă o să ratezi! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată. Sanatatea este chiar bună. Banii sunt în toane capricioase, oricum se ştie că eşti mai strâns la pungă, ceea ce este foarte bine!

BALANŢA Cu Soarele plecat din zodia ta, ziua de astăzi îţi este favorabilă în domeniul profesional, pe planul relaţiilor sociale. Atenţie la deciziile importante, reflectează suficient. Ai timp! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

SCORPION Ai nevoie de sprijin din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung până la sfârşitul lunii. Totuşi, o veste de la nişte prieteni. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Sănătatea este bună, dacă nu te doare nimic, înseamnă că trăieşti bine!

SĂGETĂTOR Azi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa totală de acţiune. Situaţia la serviciu, sau acasă, pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi un zâmbet. Perioada zilei de astăzi este în general benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare şi prin portofel, aşa că pune-ţi capul la contribuţie cum sa faci urgent rost de bani, pentru că ai de plătit rata la bancă, chiria şi întreţinerea!

CAPRICORN E timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, este să iei hotărârile la momentul potrivit. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

VĂRSĂTOR Mici ambiţii personale, mai curînd nişte achiziţii, dar care te obsedau, pot fi satisfacute astăzi spre mulţumirea ta. Evită polemicile şi activitatea ta poate fi aducătoare de mulţumire. Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară, la un suc și o vorbă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri. Nu amesteca plăcutul cu utilul.

PEŞTI În general şi astăzi, în special, nu îţi plac „bisericuţele” şi comploturile de culoar. Dacă oferi adevăr şi sinceritate, cere celor din jurul tău să procedeze la fel! Seara, poate la un film! Evită polemicile şi activitatea ta poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi cinstită!

