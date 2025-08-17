International Proteste şi mobilizare militară: Trump primeşte sprijinul Gărzii Naţionale din Virginia de Vest







Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost, potrivit AP.

Măsura vine în contextul în care agenţii federali şi trupele Gărzii Naţionale au început să apară în oraşul cu o populaţie majoritar democrată, după ordinul executiv emis luni de preşedintele Donald Trump. Ordinul federalizează forţele de poliţie locale şi activează aproximativ 800 de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Washington.

Prin adăugarea de trupe externe care se alătură Gărzii Naţionale deja mobilizate şi ofiţerilor federali detaşaţi temporar la Washington, preşedintele Trump exercită un control mai strict asupra oraşului. Administraţia justifică această măsură ca răspuns de urgenţă la criminalitate şi la problema persoanelor fără adăpost, deşi oficialii districtuali subliniază că rata criminalităţii violente este mai scăzută decât în primul mandat al lui Trump.

O manifestaţie împotriva intervenţiei lui Trump a adunat sâmbătă după-amiază mai multe persoane în Dupont Circle, înaintea unui marş către Casa Albă, situată la aproximativ 2,5 km distanţă. Manifestanţii s-au adunat în spatele unui banner pe care scria „Nu preluării fasciste a Washingtonului”, iar unii dintre ei ţineau pancarte cu mesajul „Nu ocupaţiei militare”.

În acelaşi timp, preşedintele se afla la clubul său de golf din Virginia, după summitul de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska.

Guvernatorul Patrick Morrisey, republican, a declarat sâmbătă că va trimite un contingent de 300-400 de membri ai Gărzii Naţionale: „Virginia de Vest este mândră să fie alături de preşedintele Trump în eforturile sale de a reda mândria şi frumuseţea capitalei naţiunii noastre”.

Morgan Taylor, unul dintre organizatorii care au coordonat protestul, a declarat că speră să provoace o reacţie suficient de puternică, încât administraţia să renunţe la agenda sa privind criminalitatea şi imigraţia. „E cald, dar mă bucur că sunt aici. E bine să văd atâţia oameni aici. Nu-mi vine să cred că asta se întâmplă în ţara asta, în acest moment”, a spus ea.