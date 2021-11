Proteste în Turcia, după prăbușirea lirei: „AKP în mormânt, poporul la putere!”. Se cere demisia „nerealistului” Erdoğan VIDEO

La Ankara, protestatarii au mărșăluit în districtul Çankaya. Studenții Universității Tehnice din Orientul Mijlociu (ODTÜ) au ieșit, de asemenea, în stradă pentru a cere demisia președintelui Turciei, Erdoğan.

La Istanbul, studenții de la Universitatea Boğaziçi au mărșăluit și ei scandând „Guvernul, demisia!”.

People in Ankara took to the streets in call for government’s resignation after Turkish lira crashed to historic low. pic.twitter.com/pAl5FEt5cd

Poliția a împiedicat un grup de protestatari să mărșăluiască în districtul Șișli din Istanbul. Mai multe baricade au fost amplasate în Piața Taksim, scena protestelor Gezi din 2013.

„Plecați AKP, această țară este a noastră”/„AKP în mormânt, poporul la putere!”, au strigat protestatarii.

De asemenea, au fost raportate proteste și în orașul Eskișehir din nord-vestul țării și în provincia İzmir din Marea Egee.

Turkish protesters take to the streets in Ankara as the country is thrown into the worst economic crisis it has seen in two decades. https://t.co/ARdFdDOGtt

