Fotografiile casei de vacanță a președintelui Recep Tayyip Erdogan au devenit virale pe net. Deși turcii de rând trec prin momente grele, președintele are cu ce se lăuda. Căsuța, de fapt un adevărat palat care măsoară nu mai puțin de 85.000 de metri pătrați, are cinci clădiri și piscină. Luxoasa reședință are chiar și o plajă artificială, chiar dacă orașul în care se află e pe litoral.

Palatul a costat 73 de milioane de dolari

Șefik Birkiye, arhitectul care a proiectat conacul lui Erdogan, a dezvăluit astăzi interiorul și exteriorul fabuloasei proprietăți, după trei ani de la finalizarea construcțiilor.

Casa ar fi costat 640 de milioane de lire turcești, adică 73 de milioane de dolari. E un mizilic comparativ cu valoarea casei principale a lui Erdogan – proiectată de același Birkiye. Reședința principală a Sultanului valorează aproximativ 615 milioane de dolari.

Locuința a fost finanțată de statul turc și a fost construită pe parcursul a trei ani, între 2018 și 2021, o perioadă în care moneda Turciei, lira, s-a depreciat puternic, iar mulți turci se confruntă cu sărăcie extremă.

Turcii nu-și mai ascund furia

Conacul de vară al lui Erdogan a fost construit în ciuda faptului că judecătorii de la Curtea Constituțională a Turciei au constatat că se încălca reglementările împotriva construcției de pe malurile lacurilor. Ecologiștii sunt scandalizați și pentru faptul că s-au făcut defrișări importante pentru a face loc întregului complex.

Cu toate astea, 99 de milioane de lire (11 394 504 dolari) din banii guvernului turc au fost alocate construcției și întreținerii conacului numai în 2021.

Apariția fotografiilor a stârnit furie. Mulți și-au amintit că soția lui Erdogan, Prima Doamnă Emine Erdogan, a sugerat oamenilor să-și gestioneze mai bine alimentele.

Vorbind la un eveniment din campania „Păstrează-ți alimentele, protejează-ți masa”, o colaborare între Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Ministerul Turc al Agriculturii și Silviculturii, prima doamnă a spus „Să nu mai cumpărăm alimente despre care știm că se vor strica, ci doar cât ne trebuie de fapt. Într-o parte a lumii, copiii au nevoie de o bucățică de pâine și un pahar de apă curată. Într-un alt loc, tone de alimente se risipesc pentru că oamenii iau o îmbucătură și aruncă restul mesei. ”

Comentariul a fost imediat întâmpinat cu indignare, mulți turci subliniind ipocrizia remarcilor. „Emine Erdogan, dacă vă reduceți porțiile din mesele gătite la palat, oamenii [din Turcia] ar fi hrăniți sănătos”, a spus un utilizator de Twitter.

„Emine Erdogan, care poartă o geantă de mână de 50.000 de dolari … și are designeri privați de modă, oferă sfaturi [despre austeritate]. Nu aveți rușine, nu-i așa? ”, spune un alt tweet, potrivit site-ului Greek Reporter.