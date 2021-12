Proteste de Ziua Națională a României. Klaus Iohannis luat în vizor. Jandarmii au aplicat amenzi

Respectivul banner au vrut să îl afişeze în proximitatea tribunelor oficiale, astfel încât preşedintele Iohannis să ia notă despre faptul că cei care au stat în stradă şi au îngheţat la protestele declanşate de OUG 13 sunt nemulţumiţi de faptul că el a „năşit” un guvern USL.

Jandarmii au sosit în zonă și le-au cerut protestatarilor să îndepărteze banner-ul. Pentru că au refuzat, jandarmii au aplicat amenzi.

Protestatarii nu au fost lăsați să se apropie de tribuna oficială

Activiştii civici, printre care Marian Rădună, de la Geeks for Democracy şi Diana Voicu, de la Iniţiativa România, nu au fost însă lăsaţi să se apropie de tribună.

„Tovarăşul Klaus Iohannis se apără de popor!

Nici unul dintre românii veniţi la defilarea de #1decembrie – Ziua Naţională!! – nu se poate apropia la mai mult de 500 m de Piaţa Arcului de Triumf!

Forţele de ordine sunt de 3 ori mai multe decât la orice defilare aniversară. Şi, nu, nu mă refer la trupele care defilează şi care se află pe centrul bulevardului!

#rusine”, a scris pe Facebook Diana Voicu.

Finalmente, protestatarii au pus bannerul pe un gard, departe de tribunele oficiale, dar şi acolo au avut probleme. Jandarmii le-au cerut să dea bannerul jos, i-au acuzat că fac o contramanifestaţie şi i-au ameninţat că vor fi sancţionaţi exemplar.

„Mi s-a spus că o să fiu sancţionat cu maximum”

„Au venit jandarmii, mi s-a spus că o să fiu sancţionat cu maximum”, a declarat Marian Rădună.

„Eu am fost invitat la această manifestaţie, dacă mă sancţionaţi astăzi, vă faceţi de râs, e strigător la cer, nu sunt injurii (pe banner), vă respect meseria, dar meseria voastră are o limită”, li s-a adresat Rădună jandarmilor.

„Astazi am vrut să transmitem preşedintelui Iohannis un mesaj direct, aşa cum am transmis joia trecută noului Guvern, când am protestat pe holurile Parlamentului, spunând: ‘Suntem cu ochii pe voi, ne-ati trădat!’

Am fost joia trecută în Parlament pentru a ne uita în ochii lor când transmiteam acel mesaj şi am vurt să facem acelaşi lucru astăzi, să îl privim pe preşedintele Iohannis când îi spunem că a trădat milioane de romani.

Din păcate, însă, preşedintele nu va vedea decât cel mult la ştiri bannerul nostru, pentru că dispozitivul pentru defilare e construit astfel încât oamenii să nu se poată apropia de preşedinte şi oficialităti”, a declarat ulterior Diana Voicu, titrează Epoch Times.