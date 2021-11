Scandal și de Ziua Națională. USR boicotează recepția oferită de Klaus Iohannis, după ce Dacian Cioloș nu a fost invitat la Cotroceni

Președintele USR, Dacian Cioloș, nu a primit invitația la recepția oferită de președintele Klaus Iohannis de Ziua Națională a României. În aceste condiții, nici un membru USR nu va participa la evenimentul organizat de Administrația Prezidențială.

Recepţia organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naţionale are loc miercuri, de la ora 17:00.

Deputatul USR Cristian Seidler a confirmat că Dacian Cioloș nu a primit invitația la evenimentul organizat de președintele României. El a explicat că membrii USR au decis să nu meargă la recepție, dar a precizat că este vorba despre o decizie individuală a celor care au primit invitația de la Cotroceni. Deputatul USR a mai spus că nu există o decizie adoptată la nivelul conducerii partidului, pentru a boicota recepția oferită de Klaus Iohannis.

Cristian Seidler a precizat că unii parlamentari ai partidului au decis să fie prezenţi în circumscripțiile electorale pe care le reprezintă. Ei vor sărbători Ziua Națională alături de cei pe care îi reprezintă.

„Unii colegi au ales sa mearga in circumscriptii”, a subliniat deputatul USR.

AUR nu a primit invitație la recepția de 1 Decembrie

Nici președintele Partidului AUR, George Simion nu a fost invitat la recepția de Ziua Naţională organizată de Klaus Iohannis. Întebat dacă acest lucru îl deranjează, George Simion a precizat că nu ar fi mers, oricum.

„Sincer, nici nu m-aş fi dus. Din 2006, an de an, sunt prezent în capitala Marii Uniri, la Alba Iulia. Cum alege să sfârșească domnul preşedinte şi cum să-şi desfășoare ultima perioadă a mandatului ţine de domnia sa. Noi sperăm să nu apuce preşedintele Klaus Iohannis 2024. Sperăm să reușim demiterea preşedintelui şi alegerea unui preşedinte care să facă ceva. Am văzut ce a făcut timp de 7 ani, nimic.

Am văzut ce coerent a fost în doctrina sa politică şi în relaționarea cu adversarii politici. Nu poţi să te aștepți la altceva de la un asemenea preşedinte. Nu toate partidele trebuie să stea la brelocul lui Klaus Iohannis”, a comentat George Simion.