Politica Proteste de amploare în Serbia. MAE recomandă evitarea zonelor cu risc







Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare, printr-un comunicat de presă, în care-i atenționează pe cetățenii români privind protestele de amploare desfășurate în mai multe localități din Serbia. Autoritățile recomandă evitarea zonelor aglomerate și respectarea instrucțiunilor locale, ca măsură de prevenire a riscurilor.

Potrivit comunicatului oficial al MAE, manifestațiile de protest se desfășoară în această perioadă în mai multe orașe din Serbia, inclusiv în capitala Belgrad, precum și în Novi Sad și Nis. Autoritățile române transmit că protestele pot implica un număr mare de participanți și că situația din teren poate deveni imprevizibilă.

MAE definește protestele de amploare ca fiind acțiuni publice cu un impact semnificativ asupra circulației și siguranței persoanelor, ce necesită prudență sporită din partea cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Serbia. În comunicat se subliniază importanța evitării zonelor în care aceste manifestații sunt active și a respectării instrucțiunilor forțelor locale de ordine.

Cetățenii români care se află în Serbia sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și să urmărească cu atenție evoluția situației. În caz de urgență, aceștia pot apela numerele locale de intervenție: poliția la +381-11192, pompierii la +381-11193, ambulanța la +381-11194 și asistența auto la +381-111987.

Pentru asistență consulară, românii au la dispoziție numerele de contact ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. În cazuri speciale sau urgente, sunt disponibile și telefoanele de urgență ale Consulatului General al României la Vârşeţ: +381 644 584 833 și la Zajecar: +381 692 799 650, precum și al Ambasadei: +381 63 319 425.

Protestatarii care cer alegeri anticipate au atacat luni seara mai multe sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS) din Belgrad și alte orașe, forțele de poliție intervenind pentru a-i dispersa. Manifestațiile, deși în general pașnice din noiembrie 2024, au degenerat recent în violențe, cu pietre și grenade folosite de ambele tabere.

Manifestațiile aproape zilnice au cuprins Serbia din noiembrie, după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, soldată cu moartea a 16 persoane.