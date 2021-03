Protest al șoferilor la Botoşani.

Zeci de șoferi s-au strâns în fața Consiliului Județean ca să protesteze împotriva stării deplorabile a drumurilor locale. Oamenii susțin că sunt obligați să cheltuie sute de lei, în fiecare lună, pentru reparația mașinilor.

Peste 60 de autoturisme s-au strâns, joi dimineață, pe un drum județean plin de gropi, în semn de protest. Botoșănenii s-au revoltat din cauza autorităților județene care nu și-au respectat promisiunile făcute și nu au reparat drumurile.

„Protestăm pentru alocarea de fonduri, pentru reabilitrea DJ2 97 şi DJ 282. Este un drum distrus, nereabilitat din 2007 când a fost reabilitat ultima data”, a spus unul dintre protestatari, citat de Antena 3.

Cele 60 de autoturisme au plecat în coloană, de pe drumul județean plin de gropi, spre municipiul Botoșani. Protestatarii s-au strâns în fața sediului Consiliului Județean și au continuat să scandeze împotriva autorităților.

Oamenii spun că sunt nevoiţi să scoată din buzunare sute de lei lunar pentru a-şi repara maşinile. Autorităţile locale au promis că drumul va fi asfaltat în următorii doi ani, dar protestatarii nu mai au încredere. Ei spun că astfel de promisiuni li se fac periodic, mai ales înainte de alegeri. De fiecare data, însă, politicienii le-au încălcat.

Aceasta în vreme ce ei au continuat să circule prin gropile care le distrug autoturismele.

Pe de altă parte, responsabilii județeni susțin că au intenții bune, însă reparația drumurilor întârzie din motive independente. Aceștia susțin că lucrările sunt întârziate de contestațiile depuse la licitațiile organizate.

Lucrarea încriminată vizează modernizarea unui tronson de 106 kilometri de drum judeţean. Autorităţile locale au promis că drumul va fi asfaltat până în anul 2023.

Replica Consiliului Județean Botoșani

Conducerea Consiliului Județean a discutat cu protestatarii despre situația drumului cu problem. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții protestatarilor. Aceștia au cerut conducerii Consiliului Județean soluții de a se interveni cât mai repede pe sectoarele de drum cele mai afectate.

Conform unui comunicat de presă, Doina Federovici, a explicat stadiul contestațiilor la procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.

„De când am preluat mandatul nu am pierdut nicio zi pe această temă. Am finalizat licitația și eram pregătiți să semnăm contractele de lucrări, dar au intervenit contestațiile la CNSC. Pentru că rezultatele întârziau, am făcut demersuri prin care am solicitat urgentarea sentinței, dar am primit o nouă amânare. La sfârșitul lunii februarie, CNSC a dat o decizie care, însă, a fost contestată la Curtea de Apel Suceava. Acum sperăm ca decizia instanței să vină cât mai repede pentru a demara lucrările, pentru că acest proiect de investiții este prioritatea numărul 1 a mandatului meu”, a declarat Doina Federovici.

Aceasta a mai precizat că durata de execuție a lucrărilor, termenul maxim de implementare este de 24 de luni. Pentru a nu pierde finanțarea, drumul va trebui finalizat până la finele anului 2023.

Sursa foto: Botoșani News