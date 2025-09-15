Propunerea

Există momente în istorie când o societate trebuie să recunoască oamenii care, prin idei, curaj și tenacitate, schimbă direcția unui întreg curent.

Într-o lume dominată de propaganda progresistă – cu formele ei multiple, de la ideologia de gen până la anularea tradiției, de la relativizarea adevărului până la ștergerea memoriei colective – se ridică figuri rare, capabile să ofere o contrapondere; printre acestea, Charlie Kirk se distinge ca unul dintre cei mai vocali, mai consecvenți și mai influenți gânditori conservatori ai prezentului.

Kirk a înțeles că progresismul nu este doar o modă culturală trecătoare, ci un mecanism sistematic care atacă fundațiile civilizației occidentale: familia, credința, libertatea individuală, naționalismul, patriotismul și însăși ideea de merit. Prin organizația sa, Turning Point USA, prin conferințe, podcasturi și cărți, el a reușit să aducă în prim-plan discursul conservator pentru o nouă generație, să trezească tinerii adormiți în confortul unei propagande universitare uniformizate și să le arate că există o altă cale decât supunerea în fața dogmei progresiste.

Kirk nu s-a temut să pună în cuvinte ceea ce mulți gândesc, dar puțini îndrăznesc să rostească: că progresismul este o nouă formă de totalitarism soft, care nu mai are nevoie de lagăre și ziduri pentru a înăbuși libertatea, ci de rețele sociale, de cancel culture și de redefinirea forțată a normelor morale.

România, prinsă între tentația importului necritic de idei occidentale și fragilitatea propriei identități culturale, are nevoie de astfel de modele. Dacă în trecut am ridicat statui celor care au apărat granițele sau au luptat pentru independența patriei noastre, astăzi ar trebui să-i cinstim pe cei care apără granițele culturale și spirituale ale lumii libere.

Când vedem cum tinerii români sunt expuși la aceleași narative progresiste care au cucerit campusurile americane, înțelegem cât de actuală este lupta pe care a dus-o Charlie Kirk; el nu este doar un polemist, ci un constructor de instituții alternative, un arhitect al rezistenței conservatoare.

În acest context, propunerea mea, ca simplu cetățean al acestei țări, se adresează primarului general interimar al Capitalei, prim-ministrului și președintelui României și constă în a redenumi Piața Constituției din Capitală în Piața Charlie Kirk!

Constituția este, fără îndoială, un document fundamental. Dar ce valoare are ea dacă nu există oameni care să o apere în fața celor care vor s-o golească de conținut? O piață centrală a capitalei, purtând numele unui luptător modern pentru libertate și adevăr, ar fi nu doar un gest de recunoștință, ci și o provocare simbolică: România ar arăta lumii că nu se aliniază orb la diktatele progresismului, ci își asumă să sprijine gânditori și lideri care rezistă.

Piața Charlie Kirk ar deveni astfel un reper, un punct de întâlnire al celor care cred că adevărul nu se votează, că valorile nu se negociază iar libertatea nu se cenzurează.

Într-o eră în care statuile sunt dărâmate și eroii sunt rescrişi după criteriile ideologiei dominante, România ar putea să dea un semnal contrar: ridicarea și recunoașterea unui lider care a avut curajul să spună „nu” progresismului.

Moartea lui Charlie Kirk ar putea reprezinta primul asasinat politic major de la cel al lui J.F. Kennedy, din 22 noiembrie 1963, Dallas, Texas.

Piața Constituției, transformată în Piața Charlie Kirk, ar fi nu doar o schimbare de nume, ci o declarație de principiu, nu doar o recunoaștere a meritului, ci și o comemorare a sacrificiului pe altarul valorilor civilizației occidentale, din care, cu mândrie, face parte și România!