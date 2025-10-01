Propunerea „zidului anti-drone”, susținută de liderii Uniunii Europene care au participat la summitul de la Copenhaga

Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit miercuri, la Copenhaga, pentru a discuta despre consolidarea apărării pe flancul estic împotriva atacurilor cu drone rusești. „Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre”, a spus Ursula von der Leyen, președintele CE, când a ajuns la summitul Uniunii Europene.

Autoritățile europene au afirmat că Rusia a încălcat „grav” spațiul aerian al regiunii, inclusiv prin zboruri recente ale dronelor peste Polonia și ale avioanelor de vânătoare peste Estonia. Danemarca nu a declarat cine ar fi responsabil pentru incidentele din spațiul său aerian de săptămâna trecută. Premierul Mette Frederiksen a sugerat însă că ar putea fi vorba despre Moscova, potrivit Reuters.

Incidentele au arătat că liderii UE privesc Rusia ca pe o amenințare majoră la adresa securității continentului, după invazia Ucrainei din 2022, și au grăbit eforturile de întărire a apărării.

A strong Ukraine is our first line of defence. This is why we must step up our military support. Today we are disbursing €4 billion for Ukraine. And as agreed with them, half will be dedicated to drones. pic.twitter.com/rcXCLwUqtw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

Securitatea summitului a fost consolidată cu trupe și sisteme anti-drone trimise de alte state europene, iar toate zborurile cu drone au fost interzise până vineri. Luna trecută, Ursula von der Leyen a propus crearea unui „zid anti-drone”, o rețea de senzori și arme menită să detecteze, să urmărească și să neutralizeze aeronavele fără pilot care pătrund în spațiul aerian, pentru a proteja flancul estic al Europei.

Sugestia ei a fost făcută la doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, deși oficialii au precizat că planul era deja discutat.

Incursiunea din Polonia a evidențiat slăbiciunile Europei în apărarea împotriva dronelor, au spus oficialii și analiștii. Ca răspuns, forțele NATO au mobilizat avioane de vânătoare, elicoptere și un sistem de apărare aeriană Patriot, reușind să doboare mai multe drone, potrivit Reuters.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris săptămâna aceasta ideea zidului anti-drone drept „oportună și necesară”. Miercuri, la Copenhaga, mai mulți lideri ai UE și-au arătat sprijinul pentru această propunere.