International

Propunerea „zidului anti-drone”, susținută de liderii Uniunii Europene care au participat la summitul de la Copenhaga

Comentează știrea
Propunerea „zidului anti-drone”, susținută de liderii Uniunii Europene care au participat la summitul de la CopenhagaCopenhaga Summit. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit miercuri, la Copenhaga, pentru a discuta despre consolidarea apărării pe flancul estic împotriva atacurilor cu drone rusești. „Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre”, a spus Ursula von der Leyen, președintele CE, când a ajuns la summitul Uniunii Europene.

Liderii UE: Rusia a încălcat grav spațiul aerian al regiunii

Autoritățile europene au afirmat că Rusia a încălcat „grav” spațiul aerian al regiunii, inclusiv prin zboruri recente ale dronelor peste Polonia și ale avioanelor de vânătoare peste Estonia. Danemarca nu a declarat cine ar fi responsabil pentru incidentele din spațiul său aerian de săptămâna trecută. Premierul Mette Frederiksen a sugerat însă că ar putea fi vorba despre Moscova, potrivit Reuters.

Incidentele au arătat că liderii UE privesc Rusia ca pe o amenințare majoră la adresa securității continentului, după invazia Ucrainei din 2022, și au grăbit eforturile de întărire a apărării.

„Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre. Nu vom permite acest lucru”, a spus Ursula von der Leyen, președintele CE, la sosirea sa la summitul Uniunii Europene de la Copenhaga.

Grota Miresei din Slănic, locul blestemat unde o fată s-a aruncat în gol, din dragoste, în ziua nunții
Grota Miresei din Slănic, locul blestemat unde o fată s-a aruncat în gol, din dragoste, în ziua nunții
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales

Securitatea summitului de la Copenhaga, întărită cu trupe și sisteme anti-drone

Securitatea summitului a fost consolidată cu trupe și sisteme anti-drone trimise de alte state europene, iar toate zborurile cu drone au fost interzise până vineri. Luna trecută, Ursula von der Leyen a propus crearea unui „zid anti-drone”, o rețea de senzori și arme menită să detecteze, să urmărească și să neutralizeze aeronavele fără pilot care pătrund în spațiul aerian, pentru a proteja flancul estic al Europei.

Sugestia ei a fost făcută la doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, deși oficialii au precizat că planul era deja discutat.

Ideea „zidului anti-drone”, susținută de mai mulți lideri europeni

Incursiunea din Polonia a evidențiat slăbiciunile Europei în apărarea împotriva dronelor, au spus oficialii și analiștii. Ca răspuns, forțele NATO au mobilizat avioane de vânătoare, elicoptere și un sistem de apărare aeriană Patriot, reușind să doboare mai multe drone, potrivit Reuters.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris săptămâna aceasta ideea zidului anti-drone drept „oportună și necesară”. Miercuri, la Copenhaga, mai mulți lideri ai UE și-au arătat sprijinul pentru această propunere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Grota Miresei din Slănic, locul blestemat unde o fată s-a aruncat în gol, din dragoste, în ziua nunții
23:54 - Nămolul și impuritățile din calorifere duc la facturi mai mari la energie
23:51 - Liga Campionilor. FC Barcelona - PSG, 1-2. Mare lovitură dată de campioana Franței în ultimele secunde
23:47 - Propunerea „zidului anti-drone”, susținută de liderii Uniunii Europene care au participat la summitul de la Copenhaga
23:41 - Digi preia utilizatorii de cartele mobile Telekom. Migrarea începe din noiembrie
23:32 - Emmanuel Macron schimbă doctrina nucleară. Va anunța modificările în 2026

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale